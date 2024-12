Mundial de Clubes 2025: así quedó el calendario de River y Boca

La FIFA publicó el calendario completo del Mundial de Clubes 2025, donde se ve de forma detallada cuáles serán los partidos que se jugarán entre el domingo 15 de junio y el 13 de julio del 2025.

En sus redes sociales, el ente más importante del fútbol publicó una imagen en donde se detallan los días y partidos que se llevarán a cabo durante los últimos días del mes de junio y principio de julio del año próximo.

Mark. Your. Calendars. ?????



The #FIFACWC 2025 match schedule is here. pic.twitter.com/zZaab9Xi6h