Liverpool llega al clásico con una manía de ganar sobre el final del partido

FOTO: Everton, atento: Liverpool llega al derbi de Merseyside con una manía de ganar in extremis

Podrían ser denominado como la “Hora Slot”.

El Liverpool de Arne Slot, el campeón defensor de la Liga Premier, se ha acostumbrado a meter goles decisivos en los últimos minutos al inicio de esta temporada.

Y está evocando recuerdos de los grandes equipos del Manchester United bajo Alex Ferguson, que hacían lo mismo en tantas ocasiones en el tiempo de descuento, o “La Hora Fergie” como muchos lo llamaban.

En sus cinco partidos hasta ahora, Liverpool ha anotado un gol para la victoria desde los 83 minutos o más tarde.

Mohamed Salah convirtió un penal en el quinto minuto del tiempo de descuento el domingo para vencer 1-0 a Burnley, la cuarta victoria consecutiva de Liverpool al inicio de la Premier. Luego, el miércoles, Virgil van Dijk cabeceó en un córner en el segundo minuto del tiempo añadido para sellar una victoria 3-2 sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El Everton, entonces, ha sido advertido antes del derbi de Merseyside en Anfield el sábado al mediodía, que inicia la quinta jornada.

También hay una historia de goles tardíos del Liverpool en este enfrentamiento. Está el gol ganador de Divock Origi a los 96 para los Reds en diciembre de 2018 tras un error de Jordan Pickford, portero de Everton.

Los Toffees llegan a Anfield en buena forma, con dos victorias y un empate en sus primeros cuatro partidos. Jack Grealish ha redescubierto algo de su antiguo brillo al inicio de su cesión del Manchester City.

El Liverpool es el único equipo con el ideal de 12 puntos.

Enfrentamientos clave

Arsenal es el perseguidor más cercano al Liverpool y enfrenta otro difícil partido al inicio de la temporada, esta vez en casa contra el Man City. Los únicos puntos que el Arsenal ha cedido hasta ahora fueron en la derrota 1-0 en Liverpool, sellada, apropiadamente, por un tiro libre tardío de Dominik Szoboszlai. El City viene de una victoria 3-0 sobre el Manchester United en el derbi el fin de semana pasado.

El City tendrá dos días menos para prepararse para el partido, dado su enfrentamiento de la Liga de Campeones contra Napoli el jueves. Arsenal jugó contra el Athletic Bilbao el martes.

Chelsea también tiene un corto tiempo de recuperación después de jugar contra el Bayern Munich en la Liga de Campeones el miércoles, tocándole una visita al United el sábado.

Tottenham y Bournemouth, ambos con nueve puntos como Arsenal, juegan contra Brighton y Newcastle, respectivamente.

Ausentes

Se espera que haya ausencias clave en el Arsenal-Man City. Arsenal echará de menos al capitán Martin Odegaard por una lesión del hombro que sufrió el fin de semana pasado, uniéndose a una lista de bajas que incluye a otros jugadores ofensivos como Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Jesus.

El City ha estado recientemente sin el volante creativo Rayan Cherki, el delantero Omar Marmoush y los defensores Rayan Ait-Nouri y John Stones.

El Man United es otro equipo con algunas lesiones al inicio de la temporada, con las ausencias de Matheus Cunha y Mason Mount.