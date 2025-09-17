El Liverpool consiguió un triunfo agónico ante el Atlético de Madrid

Liverpool sufrió en el segundo tiempo pero se quedó con el triunfo por 3 a 2 ante el Atlético de Madrid de los argentinos como local en la primera fecha de la Champions League.

Liverpool comenzó con furia marcando dos goles en los primeros seis minutos, primero tras un rebote entre Robertson y Barrios que definió Mohamed Salah, y luego con un zurdazo del egipcio tras ingresar al área.

Atlético de Madrid reaccionó antes del descanso con un remate de Marcos Llorente que tocó levemente en un defensor, y en el segundo tiempo el propio Llorente igualó el marcador con un cabezazo.

¡¡¡EL FINAL DE PELÍCULA QUE QUERÍAN!!! VAN DIJK GANÓ POR ARRIBA Y MARCÓ EL 3-2 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID EN TIEMPO DE DESCUENTO.



?? Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mwbaQeWb0l — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Sin embargo, en el segundo minuto de adición, Virgil van Dijk definió de cabeza para sellar el 3-2 final a favor de los locales.

En Múnich, Bayern se impuso 3-1 sobre Chelsea. Tras un gol en contra de Trevor Chalobah generado por un centro de Michael Olise, Harry Kane convirtió un penal para ampliar la ventaja.

Cole Palmer descontó para el conjunto inglés con un zurdazo al ángulo, pero Kane selló el resultado tras aprovechar un error en la salida de Chelsea.

PSG goleó 4-0 a Atalanta en París. Marquinhos abrió la cuenta tras una recuperación de Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia marcó el segundo con un remate desde la medialuna y Nuno Mendes anotó el tercero al inicio del complemento. Gonçalo Ramos cerró la goleada para el campeón reinante, que dominó de punta a punta.

Inter se impuso 2-0 ante Ajax en Ámsterdam gracias a un doblete de Marcus Thuram. El primer gol llegó de cabeza tras un córner ejecutado por Hakan Calhanoglu, mientras que el segundo fue otra conexión desde la misma jugada.

Los neerlandeses no lograron revertir la desventaja y los Nerazzurri sumaron tres puntos importantes en el inicio de la fase de grupos.

Pafos debutó en la fase regular de la Champions League con un empate sin goles en condición de visitante ante Olympiacos, en un partido marcado por la resistencia chipriota.

El encuentro en El Pireo parecía inclinarse rápidamente para los griegos. A los 26 minutos del primer tiempo, Bruno fue expulsado y, poco después, el experimentado defensor brasileño David Luiz debió abandonar el campo por lesión.

Con dos bajas sensibles y más de una hora por delante con un futbolista menos, todo indicaba que Olympiacos tendría el camino allanado.

Sin embargo, la visita mostró carácter. El arquero Neofytos Michael se erigió en figura al tapar un violento remate de Panagiotis Retsos y, en la acción siguiente, desviar un cabezazo del mismo jugador.

Pafos no renunció al ataque y estuvo cerca de dar el golpe con un tiro libre de Mislav Orsic que pasó apenas por encima del travesaño.

En otro duelo de la jornada, Slavia Praga no pudo sostener una ventaja de dos goles y terminó igualando 2 a 2 como local ante Bodo Glimt.

El conjunto checo, que dominó las acciones y desperdició varias ocasiones claras, parecía encaminarse al triunfo con un doblete de Youssoupha Mbodji.

Sin embargo, los noruegos reaccionaron sobre el final y consiguieron la igualdad a través de Bassi y Sondre Fet, en jugadas que nacieron de rebotes tras tapadas del arquero Stanek.