El Liverpool rompió el récord de gasto en un mismo mercado: cuánto invirtió
Terminó la ventana de mercado de pases de verano en Europa y el conjunto "Red" gastó cifras nunca antes vistas.
01/09/2025 | 21:31Redacción Cadena 3
FOTO: Liverpool está invicto en el arranque de la Premier.
El mercado de pases de verano en Europa llegó a su fin y el máximo gastador fue el Liverpool, que además rompió el récord de gasto en un mismo mercado.
El equipo dirigido por Arne Slot anunció este lunes sobre el cierre del mercado la llegada de Alexander Isak por 150 millones de euros.
La transferencia del delantero sueco desde el Newcastle se convirtió en la más cara de la historia de la Premier League.
/Inicio Código Embebido/
Transferencia en Inglaterra. Liverpool cerró a Isak y es el fichaje más caro de la historia de la Premier
El delantero sueco de 25 años dejó Newcastle tras una intensa disputa por promesas incumplidas.
/Fin Código Embebido/
Pero la llegada de Isak no fue la única bomba que metió el Liverpool en este mercado de transferencias. Los "Reds" también invirtieron 125 millones por el alemán Florian Wirtz, que llegó desde el Leverkusen. También compraron a Hugo Ekitiké por 95 millones de euros.
Tras la salida de Trent Alexander-Arnold y la baja de nivel de Andrew Robertson, el equipo de Slot también reforzó los laterales y por ello llegaron Milos Kerkez, por 47 millones y Jeremie Frimpong por 40.
/Inicio Código Embebido/
Mercado de pases. Equi Fernández fue anunciado de manera oficial por el Leverkusen
El mediocampista, surgido en Boca, da el paso al fútbol europeo tras jugar en Arabia Saudita. ¿Cuánta plata recibirá Boca por el traspaso?
/Fin Código Embebido/
Además, el Liverpool contrató a Giovanni Leoni, joven defensor italiano por 31 millones de euros pensando a futuro.
Por lo que, tras la llegada de esos seis refuerzos, el Liverpool gastó 488 millones de euros en un solo mercado de pases.
El equipo de Anfield se encuentra puntero en la Premier tras los primeros tres partidos siendo el único equipo que logró ganar los tres juegos disputados hasta ahora.
/Inicio Código Embebido/
Mercado de pases. El cordobés Lucas Beltrán jugará en el fútbol español
El ex River seguirá su carrera en el Valencia a préstamo desde la Fiorentina de Italia.
/Fin Código Embebido/
La temporada pasada solo había gastado 12 millones en la compra de Federico Chiesa desde la Juventus.
Informe de Joaquín Chaijale.
