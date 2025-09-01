En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Liverpool rompió el récord de gasto en un mismo mercado: cuánto invirtió

Terminó la ventana de mercado de pases de verano en Europa y el conjunto "Red" gastó cifras nunca antes vistas.

01/09/2025 | 21:31Redacción Cadena 3

FOTO: Liverpool está invicto en el arranque de la Premier.

El mercado de pases de verano en Europa llegó a su fin y el máximo gastador fue el Liverpool, que además rompió el récord de gasto en un mismo mercado.

El equipo dirigido por Arne Slot anunció este lunes sobre el cierre del mercado la llegada de Alexander Isak por 150 millones de euros.

La transferencia del delantero sueco desde el Newcastle se convirtió en la más cara de la historia de la Premier League.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero la llegada de Isak no fue la única bomba que metió el Liverpool en este mercado de transferencias. Los "Reds" también invirtieron 125 millones por el alemán Florian Wirtz, que llegó desde el Leverkusen. También compraron a Hugo Ekitiké por 95 millones de euros.

Tras la salida de Trent Alexander-Arnold y la baja de nivel de Andrew Robertson, el equipo de Slot también reforzó los laterales y por ello llegaron Milos Kerkez, por 47 millones y Jeremie Frimpong por 40.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el Liverpool contrató a Giovanni Leoni, joven defensor italiano por 31 millones de euros pensando a futuro.

Por lo que, tras la llegada de esos seis refuerzos, el Liverpool gastó 488 millones de euros en un solo mercado de pases.

El equipo de Anfield se encuentra puntero en la Premier tras los primeros tres partidos siendo el único equipo que logró ganar los tres juegos disputados hasta ahora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La temporada pasada solo había gastado 12 millones en la compra de Federico Chiesa desde la Juventus.

Informe de Joaquín Chaijale.

Lectura rápida

¿Quién fue el máximo gastador en el mercado de pases de verano en Europa?
El máximo gastador fue el Liverpool.

¿Cuánto gastó el Liverpool en total?
El Liverpool gastó 488 millones de euros en un solo mercado de pases.

¿Quién fue el jugador más caro comprado por el Liverpool?
El jugador más caro fue Alexander Isak, adquirido por 150 millones de euros.

¿Qué otros jugadores importantes compró el Liverpool?
El Liverpool compró a Florian Wirtz por 125 millones y a Hugo Ekitiké por 95 millones de euros.

¿Cómo se encuentra el Liverpool en la Premier League?
El Liverpool es puntero tras ganar los tres partidos disputados hasta ahora.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho