El cordobés Lucas Beltrán jugará en el fútbol español
El ex River seguirá su carrera en el Valencia a préstamo desde la Fiorentina de Italia.
01/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3
FOTO: Beltrán, nuevo jugador del Valencia.
El delantero cordobés Lucas Beltrán seguirá su carrera en el Valencia de España, club al que llega a préstamo desde la Fiorentina.
El club español contrata al delantero de 24 años con una cesión sin opción de compra y por la que tuvo que pagar un millón de euros.
????? El Vikingo dice presente#ADNVCF ?? pic.twitter.com/UNWqjHlXEp— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2025
La llegada de Beltrán al Valencia llegó sobre el cierre del mercado de pases en el fútbol español cuando las negociaciones entre el equipo "che" y la Real Sociedad por Umar Sadiq se estancaron.
"Lucas Beltrán destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego”, indicó el Valencia en el comunicado oficial en el que anuncia la llegada del futbolista argentino.
El Valencia suma cuatro puntos tras los primeros tres partidos de la Liga española de esta temporada y volverá a jugar el domingo 14 ante el Barcelona.
En la Fiorentina, Beltrán jugó 98 partidos, anotó 16 goles y repartió nueve asistencias.
