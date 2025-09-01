El cordobés Lucas Beltrán jugará en el fútbol español

El delantero cordobés Lucas Beltrán seguirá su carrera en el Valencia de España, club al que llega a préstamo desde la Fiorentina.

El club español contrata al delantero de 24 años con una cesión sin opción de compra y por la que tuvo que pagar un millón de euros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La llegada de Beltrán al Valencia llegó sobre el cierre del mercado de pases en el fútbol español cuando las negociaciones entre el equipo "che" y la Real Sociedad por Umar Sadiq se estancaron.

"Lucas Beltrán destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego”, indicó el Valencia en el comunicado oficial en el que anuncia la llegada del futbolista argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Valencia suma cuatro puntos tras los primeros tres partidos de la Liga española de esta temporada y volverá a jugar el domingo 14 ante el Barcelona.

En la Fiorentina, Beltrán jugó 98 partidos, anotó 16 goles y repartió nueve asistencias.