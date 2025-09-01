En vivo

El cordobés Lucas Beltrán jugará en el fútbol español

El ex River seguirá su carrera en el Valencia a préstamo desde la Fiorentina de Italia. 

01/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3

FOTO: Beltrán, nuevo jugador del Valencia.

El delantero cordobés Lucas Beltrán seguirá su carrera en el Valencia de España, club al que llega a préstamo desde la Fiorentina

El club español contrata al delantero de 24 años con una cesión sin opción de compra y por la que tuvo que pagar un millón de euros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La llegada de Beltrán al Valencia llegó sobre el cierre del mercado de pases en el fútbol español cuando las negociaciones entre el equipo "che" y la Real Sociedad por Umar Sadiq se estancaron.

"Lucas Beltrán destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego”, indicó el Valencia en el comunicado oficial en el que anuncia la llegada del futbolista argentino. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Valencia suma cuatro puntos tras los primeros tres partidos de la Liga española de esta temporada y volverá a jugar el domingo 14 ante el Barcelona

En la Fiorentina, Beltrán jugó 98 partidos, anotó 16 goles y repartió nueve asistencias

Lectura rápida

¿Quién es el jugador que se une al Valencia?
El jugador es Lucas Beltrán.

¿De qué club proviene Lucas Beltrán?
Proviene de la Fiorentina.

¿Cuánto pagó el Valencia por el préstamo?
El Valencia pagó un millón de euros por el préstamo.

¿Cuántos partidos y goles tiene Beltrán en la Fiorentina?
En la Fiorentina, Beltrán jugó 98 partidos y anotó 16 goles.

¿Cuándo jugará el Valencia su próximo partido?
El Valencia jugará el domingo 14 ante el Barcelona.

