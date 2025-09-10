En vivo

Deportes

Leandro Paredes regresó y ya se entrena en Boca pensando en Rosario Central

El mediocampista estuvo presente en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pero ya piensa en el duelo ante el “Canalla”.

10/09/2025 | 10:55Redacción Cadena 3

FOTO: Leandro Paredes regresó a Buenos Aires y ya se entrena en Boca Predio pensando en Rosario Central.

El mediocampista Leandro Paredes no perdió tiempo y, tras caer ante Ecuador con la Selección argentina en Guayaquil, volvió temprano a Buenos Aires para ya entrenarse en Boca Predio.

Paredes llegó al entrenamiento del “Xeneize” poco antes de las 9.30 y se puso a disposición del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo con vistas al duelo clave del domingo frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El ex Roma acumuló 135 minutos en esta doble fecha de Eliminatorias: 73 contra Venezuela en el Monumental y 62 en Guayaquil, donde además soportó un fuerte cruce de Moisés Caicedo y un pisotón de Gonzalo Plata que lo dejó tendido en el suelo.

Aun así, tras el vuelo de siete horas que compartió con los futbolistas de la Liga Profesional, eligió no irse a descansar y aunque no trabajó a la par de sus compañeros, cumplió con una rutina regenerativa en gimnasio y kinesiología, pensando en llegar en óptimas condiciones al fin de semana.

En Boca lo ven como el jugador más determinante del equipo, ya que se transformó en el motor futbolístico del mediocampo y desde su rol de volante central es quien maneja los tiempos, marca los ritmos y aporta claridad en cada avance.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mediocampista ya participó de seis de los diez goles que convirtió el equipo, una estadística que refleja no solo su peso en la construcción del juego, sino también en los resultados.

El próximo desafío de Boca será viajar a Rosario Central con el objetivo de ratificar su levantada luego de las victorias sobre Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. El duelo será este domingo a las 17.30.

Lectura rápida

¿Quién regresó a Buenos Aires para entrenarse?

El mediocampista Leandro Paredes regresó para entrenarse en Boca Predio.

¿Qué hizo Paredes tras volver de la selección?

Cumplió con una rutina regenerativa en gimnasio y kinesiología para prepararse.

¿Qué cantidad de minutos jugó en las eliminatorias?

Acumuló 135 minutos en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo es el próximo partido de Boca?

El duelo es el domingo a las 17.30 contra Rosario Central.

¿Cómo lo ven en Boca?

Lo consideran el jugador más determinante y el motor del mediocampo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

