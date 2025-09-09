En vivo

Argentina cayó 1-0 ante Ecuador, pero terminó como líder de las Eliminatorias

El local se impuso con un polémico tanto de penal de Enner Valencia. Ambos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Otamendi y Caicedo. La Albiceleste jugó con un equipo alternativo.

09/09/2025 | 22:07Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina no pudo con Ecuador en Guayaquil. (Foto: AFA)

FOTO: Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. (Foto:Prensa AFA)

FOTO: Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. (Foto:Prensa AFA)

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. El gol llegó a través de Enner Valencia, quien convirtió un polémico penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

El encuentro estuvo marcado por las ausencias y las expulsiones. La Albiceleste no contó con Lionel Messi, mientras que Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo, dejando a los dirigidos por Lionel Scaloni con un hombre menos durante más de una hora de juego. 

En el inicio del complemento, el local también sufrió una baja: Moisés Caicedo vio la roja directa.

A pesar del traspié en la última jornada, Argentina finalizó en lo más alto de la tabla con 38 puntos, consolidándose como la selección más goleadora de la Clasificatoria, con 31 tantos a favor. 

Por su parte, Ecuador alcanzó los 29 puntos, escaló al segundo puesto y se convirtió en la defensa más sólida de la competición, con apenas 5 goles recibidos en 18 partidos.

Segui el postpartido por el YouTube de la radio:

Nota en desarrollo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

