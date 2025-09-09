Argentina cayó 1-0 ante Ecuador, pero terminó como líder de las Eliminatorias

FOTO: Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. (Foto:Prensa AFA)

FOTO: Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. (Foto:Prensa AFA)

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. El gol llegó a través de Enner Valencia, quien convirtió un polémico penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

GOL DE ECUADOR. Enner Valencia mete el 1-0 ante Argentina de penal, a los 57 minutos del primer tiempo pic.twitter.com/BVChRnHixL — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

El encuentro estuvo marcado por las ausencias y las expulsiones. La Albiceleste no contó con Lionel Messi, mientras que Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo, dejando a los dirigidos por Lionel Scaloni con un hombre menos durante más de una hora de juego.

En el inicio del complemento, el local también sufrió una baja: Moisés Caicedo vio la roja directa.

A pesar del traspié en la última jornada, Argentina finalizó en lo más alto de la tabla con 38 puntos, consolidándose como la selección más goleadora de la Clasificatoria, con 31 tantos a favor.

Por su parte, Ecuador alcanzó los 29 puntos, escaló al segundo puesto y se convirtió en la defensa más sólida de la competición, con apenas 5 goles recibidos en 18 partidos.

