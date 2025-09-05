La dura sanción que recibió Luis Suárez por escupir a un rival en la Leagues Cup

FOTO: Luis Suárez fue sancionado por escupir a un rival.

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup aplicó este viernes una de las sanciones más duras de los últimos tiempos al uruguayo Luis Suárez, delantero de Inter Miami, quien fue castigado con seis partidos de suspensión y una multa económica por haber escupido a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras la final disputada el 31 de agosto.

El incidente, ocurrido inmediatamente después del 3-0 que decretó el título para el conjunto local en la ciudad de Seattle, fue consignado en el informe arbitral y enmarcado dentro del Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia del torneo. La sanción será de cumplimiento obligatorio en futuras ediciones de la Leagues Cup en caso de que Inter Miami vuelva a participar.

Más sancionados en Inter Miami y Seattle

El caso de Suárez fue el más grave, pero no el único. El español Sergio Busquets recibió dos fechas de suspensión por conducta violenta, mientras que el argentino Tomás Avilés, defensor surgido de Racing, fue sancionado con tres partidos por la misma causa.

Por parte del conjunto campeón, el ayudante de campo Steven Lenhart también fue castigado: el Comité le aplicó cinco partidos de suspensión debido a su accionar una vez concluido el encuentro.

Alcance y consecuencias

La organización del torneo aclaró que todas las sanciones deberán cumplirse íntegramente y que, además de las suspensiones deportivas, los protagonistas implicados deberán afrontar multas económicas cuyos montos no fueron revelados.

La severidad del castigo a Suárez marca un fuerte precedente disciplinario en la Leagues Cup, que busca dar señales claras frente a conductas antideportivas en una competencia que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX.