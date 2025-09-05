En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La dura sanción que recibió Luis Suárez por escupir a un rival en la Leagues Cup

El incidente, ocurrido inmediatamente después del 3-0 que decretó el título para el conjunto local en la ciudad de Seattle. 

05/09/2025 | 18:34Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Suárez fue sancionado por escupir a un rival.

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup aplicó este viernes una de las sanciones más duras de los últimos tiempos al uruguayo Luis Suárez, delantero de Inter Miami, quien fue castigado con seis partidos de suspensión y una multa económica por haber escupido a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras la final disputada el 31 de agosto.

El incidente, ocurrido inmediatamente después del 3-0 que decretó el título para el conjunto local en la ciudad de Seattle, fue consignado en el informe arbitral y enmarcado dentro del Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia del torneo. La sanción será de cumplimiento obligatorio en futuras ediciones de la Leagues Cup en caso de que Inter Miami vuelva a participar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más sancionados en Inter Miami y Seattle

El caso de Suárez fue el más grave, pero no el único. El español Sergio Busquets recibió dos fechas de suspensión por conducta violenta, mientras que el argentino Tomás Avilés, defensor surgido de Racing, fue sancionado con tres partidos por la misma causa.

Por parte del conjunto campeón, el ayudante de campo Steven Lenhart también fue castigado: el Comité le aplicó cinco partidos de suspensión debido a su accionar una vez concluido el encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alcance y consecuencias

La organización del torneo aclaró que todas las sanciones deberán cumplirse íntegramente y que, además de las suspensiones deportivas, los protagonistas implicados deberán afrontar multas económicas cuyos montos no fueron revelados.

La severidad del castigo a Suárez marca un fuerte precedente disciplinario en la Leagues Cup, que busca dar señales claras frente a conductas antideportivas en una competencia que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX.

Lectura rápida

¿Qué sanción recibió Luis Suárez? Se le impusieron seis partidos de suspensión y una multa económica por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders.

¿Quiénes más fueron sancionados? Sergio Busquets recibió dos fechas de suspensión y Tomás Avilés tres partidos por conducta violenta.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar inmediatamente después de la final el 31 de agosto.

¿Dónde se disputó la final? La final se disputó en la ciudad de Seattle.

¿Por qué es importante esta sanción? Marca un fuerte precedente disciplinario en la Leagues Cup frente a conductas antideportivas.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho