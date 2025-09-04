FOTO: Luis Suárez del Inter Miami se disculpa por su conducta tras derrota en final de Leagues Cup

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El delantero del Inter Miami Luis Suárez se disculpó el jueves por su comportamiento tras la derrota sufrida el domingo por su equipo ante los Sounders de Seattle en la final de la Leagues Cup.

El altercado en que participó el uruguayo se sumó a una larga lista de transgresiones en el campo a lo largo de su extensa carrera.

Suárez — compañero habitual de equipo de Lionel Messi — pareció escupir hacia un miembro del personal de los Sounders, además de sujetar al menos a un jugador de Seattle por el cuello durante una pelea posterior al partido.

La MLS y los dirigentes de la Leagues Cup están investigando, y Suárez podría enfrentar sanciones.

“Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup”, manifestó Suárez mediante la red social Instagram. “Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

El Inter Miami emitió un comunicado el jueves también, sin nombrar a ningún jugador. El club dijo que está trabajando con la MLS y los dirigentes de la Leagues Cup “para asegurar que la situación se aborde adecuadamente” y agradeció a los fanáticos por su continuo apoyo.

“El Inter Miami condena los altercados que tuvieron lugar tras la conclusión de la final de la Leagues Cup”, escribió el club. “Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportivismo tanto dentro como fuera del campo”.

La historia de Suárez está llena de éxitos deportivos y colorido, pero también de polémicas.

Con Suárez, Uruguay puso fin a 20 años de bajo rendimiento en la Copa del Mundo al llegar a las semifinales en Sudáfrica 2010. Ayudó a entregar el primer título de la Copa América en 16 años para la Celeste en 2011. Fue fundamental en el primer título español del Atlético de Madrid en siete años en 2021.

También es conocido por una infame mano intencional en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010 para quitarle un lugar en semifinales a Ghana. Y purgó sanciones tres veces por morder a oponentes, la más reciente de ellas en el Mundial de 2014, cuando le dio una dentellada en un hombro al defensor italiano Giorgio Chiellini tras un altercado en el área.

Suárez ha estado involucrado en 16 goles del Inter Miami — anotando seis y asistiendo en otros diez — durante la temporada de la MLS. Es la segunda mayor cifra del equipo solo detrás de Messi.

El astro argentino, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, tiene 19 goles y diez asistencias en partidos de la MLS este año.

“Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen”, escribió Suárez en el cierre de su comunicado. “Un abrazo a todos”.