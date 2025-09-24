La confianza de Valdano a Mastantuono tras su gol en Real Madrid

El delantero de la Selección argentina campeona del mundo en 1986 y ex Real Madrid de España, Jorge Valdano, elogió al albiceleste Franco Mastantuono y aseguró que confía "absolutamente en él" tras sus primeros partidos en el equipo español.

Este martes, Real Madrid le ganó 4-1 al Levante por la sexta fecha de LaLiga de España con el debut en las redes del joven delantero argentino Mastantuono, que marcó el segundo gol de un triunfo que lo pone al equipo capitalino como líder absoluto del certamen con puntaje ideal, 18 puntos en seis jornadas.

Tras esto, quién se refirió al presente del ex River fue el argentino campeón del mundo en México 1986 y ex jugador del Real Madrid, Valdano: "Confío absolutamente en él, me da la sensación de que su aterrizaje fue el correcto. Ahora tiene que convencer a la gente y para eso hace falta brillo... Y esa zurda me da la sensación de que el brillo también lo tiene”.

“Mastantuono hizo todo para satisfacer las exigencias del entrenador. Eso lo convierte en un jugador responsable” agregó.