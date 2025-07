La confesión de Di María en su vuelta: “Boca me hizo sentir el fútbol argentino”

El reciente fichaje de Rosario Central, Ángel Di María, fue presentado oficialmente en el club y rememoró el intenso empate 2-2 que disputó con Benfica ante Boca durante el Mundial de Clubes de la FIFA.

El delantero, de 37 años, se presentó como el nuevo jugador de Rosario Central, dando inicio a su segundo ciclo en la institución tras una extensa trayectoria en Europa y luego de participar en el mencionado torneo con el equipo portugués.

Sociedad Histórico. Di María volvió a Central: “El sueño era volver, ahora quiero ser campeón” Ángel Di María fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rosario Central en una jornada cargada de emoción en el Gigante de Arroyito. El ídolo rosarino regresó tras 18 años en Europa y afirmó: “Volver era mi sueño, pero ahora quiero ser campeón”. Se mostró feliz junto a su familia, habló de su rol en el equipo, del fútbol argentino y del recibimiento que espera en otras canchas.

En ese campeonato, Di María formó parte del Grupo C, junto a Bayern Múnich de Alemania, Auckland City de Nueva Zelanda y Boca, siendo este último su adversario en el debut, donde logró marcar un gol en el empate.

El ´Xeneize´ le impuso la dureza del fútbol argentino en ese partido, donde el juego se detuvo constantemente por infracciones y la fricción fue notoria. El jugador comentó: "Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Luego dependerá de dónde me mueva y de lo que el entrenador me pida, se viven muchos más golpes y el juego se interrumpe más, pero depende de mí para usar mis habilidades y afrontarlo todo para poder ayudar al equipo".

"Conozco lo que es el fútbol argentino, cómo se juega y cómo funciona todo. Mi rendimiento dependerá de mí en el campo. Cada uno tendrá su forma de recibir mi presencia, si me silban, me silban, y si me aplauden, me aplauden. Ahora llevo la camiseta de Central, y no es fácil recibir elogios cuando se juega del lado opuesto, no tengo la de la Selección", agregó.