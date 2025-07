Di María volvió a Central: “El sueño era volver, ahora quiero ser campeón”

Ángel Di María ya está en casa. El ídolo canalla fue presentado como refuerzo de Rosario Central en una emotiva conferencia de prensa en el estadio Gigante de Arroyito, escenario que lo vio dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Acompañado por su esposa e hijas, “Fideo” caminó por el túnel reinaugurado del estadio y se calzó nuevamente la camiseta número 11, con la que buscará cumplir el deseo que le queda pendiente: salir campeón con el club de sus amores.

“Siempre estuvo ese sueño de volver, lo dije muchas veces. Hoy lo cumplí. El siguiente es intentar ser campeón con Central, es el deseo que tiene mi familia y yo”, expresó, visiblemente emocionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la presentación, Di María recordó sus orígenes y valoró la posibilidad de compartir este momento con sus hijas: “Desde que nacieron ya saben lo que es Central. La más chiquita tenía unos nervios peor que yo. Estoy feliz de que puedan vivir esto conmigo”.

El acto incluyó un video emotivo con imágenes de su infancia, sus primeros goles en Central y su paso por la Selección Argentina. "Si venía mi vieja, iba a llorar más", dijo entre risas al referirse a la ausencia de su madre en el estadio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presente, el equipo y el rigor del fútbol argentino

Ya entrenando bajo las órdenes de Ariel Holan, Di María aseguró sentirse listo para lo que viene: “Hoy entrené y me sentí bien. El sábado (ante Godoy Cruz) va a ser algo muy lindo. Después veremos si me toca jugar”. Y aclaró que aún no piensa en el retiro: “Solo quiero jugar, disfrutar y ser feliz. Más adelante veré qué pasa”.

Sobre su rol dentro del plantel canalla, el campeón del mundo con Argentina fue claro y autocrítico: “Intentaré no hacer cagadas… Central viene haciendo las cosas muy bien. Yo quiero aportar desde lo que aprendí en mi carrera, tanto como jugador como persona”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También habló de cómo se adaptará al rigor del torneo local: “El fútbol argentino tiene más golpes, se corta más. Ya lo sentí cuando enfrentamos a Boca. Dependerá de mí adaptarme y estar a la altura para ayudar al equipo”.

Respecto al recibimiento que pueda tener en otras canchas, fue realista: “Sé cómo es el fútbol argentino. Si me putean, me putean; si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y no la de la Selección”.

Finalmente, reveló que habló con sus amigos de la Scaloneta sobre su regreso a Arroyito: “Me felicitaron. Leo (Messi) me escribió, dejó pasar un tiempo y me dijo que estaba feliz de que pude cumplir mi sueño. Son como hermanos para mí”.