Julián Álvarez se pierde debut del Atlético de Madrid en Champions ante Liverpool
Según anunció el club español este martes, el delantero argentino no podrá disputar el partido.
16/09/2025 | 13:37Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez se pierde el debut del Atlético de Madrid en la Champions contra Liverpool
El Atlético de Madrid estuvo mermado por las lesiones para su debut el miércoles en la Liga de Campeones. La lista de bajas incluyó a cuatro jugadores, destacándose el delantero argentino Julián Álvarez, informó el martes el club español.
La “Araña” Álvarez no entró en la lista de convocados del técnico Diego Simeone "debido a las molestias que le obligaron a abandonar el terreno de juego" en la victoria 2-0 ante Villarreal el sábado pasado en La Liga española.
/Inicio Código Embebido/
Premio futbolístico. Mastantuono es el único argentino nominado al Golden Boy
El joven futbolista participa por el galardón la mejor Sub 21 que juega en Europa y entrega Tuttosport.
/Fin Código Embebido/
Otros ausentes para el partido en Anfield fueron los centrocampistas Thiago Almada, Álex Baena y Johnny Cardoso, todos recién llegados al equipo. El defensor uruguayo José María Giménez también quedó descartado.
Baena y Giménez salieron lesionados en el duelo contra Villarreal. El estadounidense Cardoso estaba recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo tras el entrenamiento del lunes.
La nota positiva fue que los defensas Robin Le Norman y David Hancko y el extremo argentino Nico González, que acabaron con molestias el sábado, pudieron entrar en la convocatoria.
El Atlético, que busca su primer título de la Liga de Campeones, fue eliminado por su rival de ciudad, el Real Madrid, en los octavos de final de la temporada pasada.
Lectura rápida
¿Qué?
El Atlético de Madrid tuvo varias bajas para su debut en la Liga de Campeones. Julián Álvarez se destacó entre los ausentes.
¿Quiénes son los ausentes?
Además de Álvarez, también estaban Thiago Almada, Álex Baena, Johnny Cardoso y José María Giménez.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se disputará el miércoles en Anfield.
¿Por qué no jugará Álvarez?
No pudo jugar debido a las molestias que lo obligaron a dejar el partido contra Villarreal.
¿Cuál es la situación del Atlético?
Buscó su primer título de la Liga de Campeones tras ser eliminado por el Real Madrid el año pasado.
[Fuente: AP]