Julián Álvarez se pierde debut del Atlético de Madrid en Champions ante Liverpool

FOTO: Julián Álvarez se pierde el debut del Atlético de Madrid en la Champions contra Liverpool

El Atlético de Madrid estuvo mermado por las lesiones para su debut el miércoles en la Liga de Campeones. La lista de bajas incluyó a cuatro jugadores, destacándose el delantero argentino Julián Álvarez, informó el martes el club español.

La “Araña” Álvarez no entró en la lista de convocados del técnico Diego Simeone "debido a las molestias que le obligaron a abandonar el terreno de juego" en la victoria 2-0 ante Villarreal el sábado pasado en La Liga española.

Otros ausentes para el partido en Anfield fueron los centrocampistas Thiago Almada, Álex Baena y Johnny Cardoso, todos recién llegados al equipo. El defensor uruguayo José María Giménez también quedó descartado.

Baena y Giménez salieron lesionados en el duelo contra Villarreal. El estadounidense Cardoso estaba recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo tras el entrenamiento del lunes.

La nota positiva fue que los defensas Robin Le Norman y David Hancko y el extremo argentino Nico González, que acabaron con molestias el sábado, pudieron entrar en la convocatoria.

El Atlético, que busca su primer título de la Liga de Campeones, fue eliminado por su rival de ciudad, el Real Madrid, en los octavos de final de la temporada pasada.