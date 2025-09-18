Increíble: Los jugadores de Mónaco quedaron en ropa interior en un avión

FOTO: Jugadores del Mónaco se quedan en ropa interior para soportar el calor tras vuelo cancelado

El despegue tuvo un significado diferente para los jugadores del Mónaco cuando no pudieron volar a Brujas como estaba previsto para su partido de la Liga de Campeones. El aire acondicionado del avión falló y provocó un calor excesivo. Así que los jugadores se quitaron la ropa.

Videos publicados en línea del zaguero neerlandés Jordan Teze mostraron a los jugadores empapados en sudor desnudándose hasta quedarse solo en ropa interior para lidiar con el calor y algunos abanicándose. Luego, todos bajaron del avión y se dirigieron a la pista del aeropuerto de Niza el miércoles por la tarde.

/Inicio Código Embebido/

??¡LO MÁS SURREALISTA del DÍA!??



???? Los jugadores del Mónaco, en ropa interior en el avión después de un problema con el aire acondicionado.



?El vuelo acabó cancelándose antes de despegar.



Vía 'Jordan Teze' pic.twitter.com/qpHIzTYZ8P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2025

/Fin Código Embebido/

Después de que Mónaco decidiera volar el jueves por la mañana por razones de seguridad, el técnico Adi Hütter improvisó su conferencia de prensa previa al partido en el centro de entrenamiento del Mónaco el miércoles por la noche.

“Por razones técnicas, era imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos”, afirmó. “Nunca había experimentado eso antes, pero hay algunas circunstancias sobre las que no tienes influencia. Para nosotros, fue un poco especial y no tan cómodo. Pero somos profesionales y nos preparamos como de costumbre para el partido”.