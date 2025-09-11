En vivo

Francescoli minimizó una posible eliminación de River de la Libertadores

El director deportivo del “Millonario” aseguró que, pese a los altibajos, el equipo sigue siendo competitivo en todos los frentes.

11/09/2025 | 18:50Redacción Cadena 3

FOTO: Enzo Francescoli junto a Marcelo Gallardo.

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, buscó bajarle el tono a la expectativa generada por la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El uruguayo aseguró que, en caso de una eliminación, sería un golpe duro, pero no un fracaso: “Sería una frustración muy grande, pero no un fracaso. Sería duro, pero será borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. Estamos convencidos de que este es el camino”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

River atraviesa un calendario exigente: además de la Copa Libertadores, lidera la Zona B del Clausura y debe medirse con Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pese a ello, Francescoli admitió que el nivel del equipo no ha sido el esperado en las últimas semanas: “Como dijo Gallardo, está cinco puntos y sin jugar bien. Pero hay margen de mejora individual y colectiva. Si River sube dos puntos, no le va a ser fácil a Palmeiras. Lo aseguro”, remarcó.

El ex delantero, que acumula más de una década en la estructura dirigencial del club, explicó cómo es su vínculo cotidiano con Marcelo Gallardo, a quien él mismo eligió para dirigir en 2014 y volvió a traer en 2024.

“Mi decisión fundamental es la elección del técnico. Voy casi todos los días a Ezeiza, me siento al lado de Marcelo para charlar de fútbol. La relación es más simple de lo que todos creen. Hay una persona que toma las decisiones y es Marcelo”, señaló, y agregó que los refuerzos son elegidos en primera instancia por el entrenador.

Sobre la actualidad del plantel, destacó a Franco Armani como “un arquero de equipo grande que te salva siempre”, valoró la evolución física de Juanfer Quintero y habló de Miguel Borja, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre: “Está cómodo, pero la decisión será de Gallardo”.

Francescoli también se refirió al propio Muñeco, de quien dijo verlo más maduro y convencido en su segunda etapa: “Ojalá se quede hasta cuando él quiera. Yo estaría en River hasta el último día de mi vida,” concluyó el Príncipe.

Lectura rápida

¿Quién es Francescoli? Enzo Francescoli es el director deportivo de River Plate.

¿Qué dijo sobre una posible eliminación? Afirmó que sería “una frustración muy grande, pero no un fracaso”.

¿Cuál es la situación actual de River? River lidera la Zona B del Clausura y enfrenta un calendario exigente con la Copa Argentina.

¿Cómo es la relación entre Francescoli y Gallardo? Francescoli se reúne casi todos los días con Marcelo Gallardo para discutir sobre fútbol y decisiones del equipo.

¿Qué opinión tiene sobre el plantel actual? Destacó a Franco Armani y mencionó la evolución de Juanfer Quintero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

