Alfaro salió en defensa de Galarza Fonda y lanzó un mensaje a River

El mediocampista Matías Galarza Fonda fue una de las figuras en la victoria de la selección de Paraguay ante Perú, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El jugador de River, que ingresó en el complemento, anotó el único tanto del partido con una volea de zurda que se metió contra el primer palo y le dio el triunfo a la “Albirroja” en Lima.

Sin embargo, más allá de su gran actuación, el mediocampista viene siendo cuestionado por parte de los hinchas del “Millonario” por su nivel en el club, y Gustavo Alfaro no dudó en salir a respaldarlo.

En conferencia de prensa, el entrenador fue contundente al referirse al joven jugador y lanzó un mensaje claro: “Para mí, Mati es un valor agregado. A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra. Prácticamente, con dos o tres días, salió y lo tiraron a la cancha en un proceso donde River está en reconstrucción”, en lo que pareció una crítica a Marcelo Gallardo por la forma en que lo fue utilizando en el equipo.

Alfaro también se refirió al rigor que el público de River le hace sentir al mediocampista: “El nivel de exigencia en un club como River es muy alto y a Mati le hicieron sentir, no sé porqué, el rigor de ese tipo de cosas”.

Luego reveló lo que le dijo personalmente: “Yo le comenté: ‘Mirá Mati, vos estás en la Selección de Paraguay y para mí sos un valor agregado, sos una plusvalía en esta selección’”.

Finalmente, el exentrenador de Boca dejó en claro que siempre respaldará a sus dirigidos y volvió a elogiar a Galarza Fonda: “Si de afuera nos tiran bombas, acá adentro nos tenemos que defender. Para mí es un placer tener a Mati; es algo que no es fácil de encontrar: te puede jugar de titular o entrar desde el banco y siempre te da soluciones”.