Paraguay le ganó a Perú y terminó como el último clasificado directo al Mundial

Fue 1-0 en Lima. Matías Galarza hizo el gol. El seleccionado guaraní, que dirige el argentino Gustavo Alfaro, regresará al torneo ecuménico tras 16 años de ausencia. 

09/09/2025 | 23:08Redacción Cadena 3

FOTO: Perú y Paraguay cierran las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Lima

Paraguay venció este jueves a la noche por 1 a 0 a Perú en Lima y cerró su participación en las eliminatorias sudamericanas con un triunfo que ratifica su gran campaña rumbo al Mundial 2026, bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“La Albirroja” llegó al Estadio Nacional de Lima con la clasificación asegurada, pero lejos de relajarse, aprovechó el envión anímico y se impuso gracias al gol de Matías Galarza, a los 33 minutos del complemento, cuando el mediocampista de River controló un centro desde la izquierda en el área y definió para sellar la victoria.

El ciclo de Alfaro deja números contundentes: tomó a un equipo con apenas cinco puntos en seis partidos y lo transformó en uno de los clasificados con mayor solvencia, al sumar 23 unidades en las siguientes 12 fechas.

Con ello, Paraguay regresará a un Mundial tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer ante España.

El equipo paraguayo recuperó su identidad histórica, pragmática y sólida, que le permitió volver a ser competitivo en una eliminatoria exigente.

Por el contrario, Perú cerró un ciclo muy negativo: terminó en la penúltima posición con 12 puntos, superando únicamente a Chile, que acumuló 11.

El triunfo en Lima representa para Paraguay no sólo la confirmación de su clasificación, sino también el cierre de un proceso de recuperación futbolística que lo devuelve al escenario mundialista.

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
Perú y Paraguay se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo se disputará el encuentro?
El partido será el martes a las 20.30.

¿Qué situación enfrenta Perú?
La selección está sin posibilidades de acceder al repechaje y llega de una derrota ante Uruguay.

¿Cómo llega Paraguay al partido?
Paraguay se encuentra celebrando su regreso al Mundial tras haber asegurado su clasificación.

¿Qué puede definir el partido?
El resultado podría impactar en la continuidad del entrenador peruano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

