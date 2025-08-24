En vivo

Deportes

Eze y un regreso a casa emocionante: el Arsenal fichó al inglés desde el Palace

Arsenal concretó el fichaje por 80 millones, marcando un gran movimiento en el mercado de verano. Se unió al equipo que superó los 250 millones en gastos.

24/08/2025 | 05:49Redacción Cadena 3

FOTO: Eze regresa a casa, Arsenal ficha al delantero inglés por 80 millones, un golpe a los Spurs

Arsenal realizó un movimiento importante para terminar el mercado de traspasos del verano fichando al delantero inglés Eberechi Eze, quien, según se informó, también fue pretendido por el Tottenham, su rival del norte de Londres.

Eze se unió desde el Crystal Palace el sábado por una tarifa inicial reportada de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Esto llevó el gasto de Arsenal en esta ventana de transferencias de verano a aproximadamente 250 millones de libras (335 millones de dólares), solo fueron superados por el Liverpool en todo el fútbol europeo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para Eze, de 27 años, marcó su regreso al club donde pasó algún tiempo como jugador del equipo juvenil antes de ser liberado a la edad de 13 años. Comenzó su carrera profesional en el Queens Park Rangers de segunda división antes de mudarse al Palace en 2020, donde se convirtió en uno de los mediocampistas ofensivos más emocionantes de la liga y un habitual en la selección de Inglaterra.

“Su trayectoria, su mentalidad y su ambición son exactamente lo que queremos en nuestro equipo, y nos encanta lo mucho que significa para él y su familia unirse a nuestro club”, indicó el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

“Todos esperamos comenzar a trabajar con Eberechi pronto”.

Lectura rápida

¿Qué fichaje hizo el Arsenal? Fichó al delantero inglés Eberechi Eze por 80 millones de dólares.

¿Quién es Eze? Un delantero de 27 años que regresó al club donde fue juvenil y dejó el equipo a los 13 años.

¿De dónde llega Eze? Se unió al Arsenal proveniente del Crystal Palace.

¿Cuánto gastó Arsenal en total en el verano? Aproximadamente 250 millones de libras (335 millones de dólares) en fichajes.

¿Qué opinó Mikel Arteta del fichaje? Destacó la trayectoria, mentalidad y ambición de Eze como lo que se busca en el equipo.

[Fuente: AP]

