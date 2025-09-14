En el debut de Farré, Aldosivi cayó con Sarmiento y no sale del fondo

FOTO: Sarmiento le ganó 2-0 a Aldosivi y se afirma en el Clausura 2025

Sarmiento de Junín derrotó 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata en un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo, el "Verdolaga" se quedó con el noveno puesto del Grupo B, con 9 unidades. Mientras que “El Tiburón” marplatense se hundió en el fondo de la tabla, con tan solo tres puntos.

Los dos goles del “Verde” fueron realizados por el lateral izquierdo Joel Godoy y el delantero centro chileno Iván Morales Bravo.

Durante el primer tiempo de la disputa, el conjunto liderado por el director técnico Facundo Sava desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron oportunidades claras de gol.

A los 39 minutos, Sarmiento abrió el marcador del estadio Eva Perón. Joel Godoy ejecutó un sorprendente disparo preciso que descolocó al experimentado arquero Jorge Carranza.

En el complemento del partido, el elenco de Junín continuó con la misma intensidad ofensiva y creó diversas ocasiones claras de gol.

A los 13 minutos, Sarmiento amplió su ventaja en el tanteador y selló un triunfo en condición de local. Iván Morales Bravo realizó una jugada individual dentro del área chica y definió con precisión a tan solo centímetros del arco.