El gol de Barrenechea no alcanzó y el Benfica sufrió una derrota ante Qarabag
Por otra parte, Juventus empató 4-4 con Borussia Dortmund y Tottenham superó 1-0 a Villarreal, en una jornada llena de emociones en la Champions League.
16/09/2025 | 18:25Redacción Cadena 3
FOTO: Real Madrid vence 2-1 al Olympique de Marsella; Benfica sufre sorpresiva derrota ante Qarabag
El Benfica de Portugal cayó 3-2 frente al FK Qarabag Agdam de Azerbaiyán.
Tras esta derrota, el elenco portugués se quedó con el puesto 32 de la grilla. Mientras que el conjunto azerbaiyano obtuvo el tercer lugar de la tabla, un lugar por encima del Real Madrid.
Los tres goles de “Los Jinetes” fueron realizados por Leandro Andrade, Camilo Andres Durán Marquez y Oleksiy Kashchuk. Los dos tantos de “Las Águilas” fueron concretados por el argentino Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis.
Durante los primeros 45 minutos del partido, el Benfica se adelantó 2-1 en el marcador, Barrenechea y Pavlidis concretaron definiciones precisas, pero Leandro Andrade achicó la diferencia.
En el complemento del duelo, el Qarabag Agdam realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y revirtió su situación dentro del terreno de juego. Camilo Andres Durán Marquez y Oleksiy Kashchuk concretaron los dos goles que sellaron la hazaña en el estadio do Sport Lisboa.
/Inicio Código Embebido/
¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONS! Gran cabezazo de ENZO BARRENECHEA, para el 1-0 de Benfica ante Qarabag.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025
?? Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ClyWXk0ZsL
/Fin Código Embebido/
Juventus igualó 4-4 con el Borussia Dortmund, tras este empate el elenco alemán se quedó con el sexto puesto y el italiano con el séptimo.
Los cuatro tantos de equipo de Turín fueron realizados por Kenan Yildiz, Dušan Vlahovic (doblete) y Lloyd Kelly. Mientras que, los cuatro goles del elenco de Renania del Norte llegaron de la mano de Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto y Ramy Bensebaini.
Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos realizaron un importante esfuerzo que derivó en un desarrollo dinámico del juego, con idas y vueltas que entretuvieron a los fanáticos. Pero, a pesar de las oportunidades generadas, los dos se dirigieron al vestuario con un frustrante 0-0 en el marcador del Allianz Stadium.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. En el debut de Mastantuono en Champions, el Real Madrid le ganó al Marsella
El equipo de Xabi Alonso venció al conjunto francés por 2-1 con dos goles de Kylian Mbappé. Había anotado Weah para la visita.
/Fin Código Embebido/
En el complemento del duelo, ambos equipos regresaron al terreno de juego con la misma intensidad y mejoraron la eficacia de sus definiciones, una condición que selló un espectacular 4-4 que quedó marcado en la historia.
Por otra parte, Tottenham venció 1-0 a Villarreal y se quedó con el quinto lugar de la tabla de posiciones.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella?
El Real Madrid ganó 2-1 al Olympique de Marsella.
¿Cuántos goles marcó Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé marcó dos goles en el partido.
¿Qué resultado tuvo el Benfica contra Qarabag?
El Benfica perdió 3-2 frente al FK Qarabag Agdam.
¿Qué equipo empató 4-4 en la jornada?
Juventus empató 4-4 con Borussia Dortmund.
¿Cuál fue el resultado de Tottenham contra Villarreal?
Tottenham ganó 1-0 a Villarreal.
[Fuente: Noticias Argentinas]