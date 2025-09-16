El gol de Barrenechea no alcanzó y el Benfica sufrió una derrota ante Qarabag

El Benfica de Portugal cayó 3-2 frente al FK Qarabag Agdam de Azerbaiyán.

Tras esta derrota, el elenco portugués se quedó con el puesto 32 de la grilla. Mientras que el conjunto azerbaiyano obtuvo el tercer lugar de la tabla, un lugar por encima del Real Madrid.

Los tres goles de “Los Jinetes” fueron realizados por Leandro Andrade, Camilo Andres Durán Marquez y Oleksiy Kashchuk. Los dos tantos de “Las Águilas” fueron concretados por el argentino Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis.

Durante los primeros 45 minutos del partido, el Benfica se adelantó 2-1 en el marcador, Barrenechea y Pavlidis concretaron definiciones precisas, pero Leandro Andrade achicó la diferencia.

En el complemento del duelo, el Qarabag Agdam realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y revirtió su situación dentro del terreno de juego. Camilo Andres Durán Marquez y Oleksiy Kashchuk concretaron los dos goles que sellaron la hazaña en el estadio do Sport Lisboa.

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONS! Gran cabezazo de ENZO BARRENECHEA, para el 1-0 de Benfica ante Qarabag.



Juventus igualó 4-4 con el Borussia Dortmund, tras este empate el elenco alemán se quedó con el sexto puesto y el italiano con el séptimo.

Los cuatro tantos de equipo de Turín fueron realizados por Kenan Yildiz, Dušan Vlahovic (doblete) y Lloyd Kelly. Mientras que, los cuatro goles del elenco de Renania del Norte llegaron de la mano de Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto y Ramy Bensebaini.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos realizaron un importante esfuerzo que derivó en un desarrollo dinámico del juego, con idas y vueltas que entretuvieron a los fanáticos. Pero, a pesar de las oportunidades generadas, los dos se dirigieron al vestuario con un frustrante 0-0 en el marcador del Allianz Stadium.

En el complemento del duelo, ambos equipos regresaron al terreno de juego con la misma intensidad y mejoraron la eficacia de sus definiciones, una condición que selló un espectacular 4-4 que quedó marcado en la historia.

Por otra parte, Tottenham venció 1-0 a Villarreal y se quedó con el quinto lugar de la tabla de posiciones.