En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Damonte sueña con dirigir a Boca: "Es como una selección todos los días"

El ex entrenador de Sarmiento de Junín contó que desea llegar al mando del club de La Ribera.

01/09/2025 | 18:12Redacción Cadena 3

FOTO: Israel Damonte expresó su sueño de dirigir a Boca.

Desde su retiro como futbolista profesional, Israel Damonte inició un camino como entrenador en la liga argentina y ahora confesó que su gran deseo es estar al mando de Boca.

Su recorrido lo llevó a dirigir a Huracán, Arsenal, Sarmiento de Junín —donde firmó uno de sus mejores ciclos— y Colón de Santa Fe, con el que perdió la categoría en 2023 tras caer en el desempate ante Gimnasia de La Plata.

En una entrevista con el medio partidario En Boca de Todos, Damonte confesó que uno de sus mayores sueños es dirigir al “Xeneize”: “Yo me preparo todos los días para dirigir al Real Madrid, y Boca es el Real Madrid hoy. Son los clubes más grandes de Argentina y están entre los más grandes del mundo. ¿A quién no le gustaría jugar o dirigir ahí?”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex volante también recordó una charla que tuvo con Gustavo Alfaro, en la que coincidieron en la magnitud del desafío que implica estar en el banco de Boca: “Alfaro me decía que Boca es como una selección, pero todos los días. Cuando vas a una selección, el país se paraliza esa semana. Boca es eso constantemente, una locura diaria”.

En la misma entrevista, Damonte desmintió versiones que lo vinculaban con un posible cargo como mánager del club, rumores que apuntaban a Marcelo Delgado como quien lo había considerado para ese puesto: “Nunca pasó, eso no existió”.

Lectura rápida

¿Quién es Israel Damonte? Es un ex futbolista y actual entrenador argentino con un recorrido en varios clubes de la liga nacional.

¿Qué desea hacer Damonte? Su mayor sueño es dirigir al club Boca Juniors.

¿Qué comparativa realizó sobre Boca? Dijo que Boca es como una selección todos los días, según Gustavo Alfaro.

¿Qué rumores desmintió Damonte? Desmintió haber sido considerado para un cargo como mánager del club.

¿Qué afirmó sobre dirigir? Se prepara para dirigir clubes grandes, como Real Madrid, comparándolo con Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho