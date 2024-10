Crisis con Bielsa en Uruguay: Josema Giménez lo defendió y Canobbio lo cruzó

El defensor del Atlético Madrid y de la Selección de Uruguay, José María Giménez, defendió al entrenador argentino Marcelo Bielsa de las acusaciones de Luis Suárez y expresó que están ciento por ciento con él. Sin embargo, el volante del Atlético Paraense, Agustín Canobbio, se sumó a las críticas.

El jueves pasado, el delantero hizo explotar la interna dentro de la selección uruguaya señalando al entrenador del combinado rioplatense de hacer vivir momentos incomodos constantemente a los jugadores y a los empleados del Complejo Celeste.

"A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy en día" había declarado Suárez y agregó que "muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba".

Tras el apoyo recibido por algunos jugadores, fue José María Giménez quién salió a defender a Bielsa tras las palabras del atacante. El futbolista de 29 años afirmó que su relación con el entrenador “es profesional". "Yo soy un peón en todo esto. Hay que entender que, el jugador de fútbol, es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso”.

"SIEMPRE APOYANDO Y ESTANDO CON EL ENTRENADOR AL 100%. MUCHOS PUEDEN PENSAR QUE ES UN CAOS, YO VEO UNA OPORTUNIDAD DE PODER SOLUCIONAR ALGO", las palabras de Josema Giménez tras las declaraciones de Luis Suárez. pic.twitter.com/eWKEWaw7lw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2024

“Yo obviamente siempre respeto y avalo las decisiones de él. Estamos al 100% con el entrenador, le estamos totalmente agradecidos y se ve reflejado en los resultados. Te lo dice un tipo que es tercer, cuarto central. Así que imagínate lo que piensan el resto de mis compañeros. Nos está dando muchas herramientas” agregó el jugador del Atlético Madrid.

Canobbio se sumó a las críticas

Agustín Canobbio se sumó a las críticas que recibió el director técnico y aseguró que fue ninguneado y culpado por una derrota: “Hubo muchas faltas de respeto”.

En una entrevista para la radio Carve Deportiva, Canobbio detalló que “hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó un punto donde estallé”.

?? #Minuto1 | Agustín Canobbio: “Le dije en la cara a Bielsa que me faltó el respeto”



El futbolista contó los destratos que recibió durante la Copa América y cómo quedó su vínculo con la selección.



?? Escuchalo: https://t.co/Kyalh0Q4aX pic.twitter.com/BGQVVeeS9J — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) October 8, 2024

Incluso el jugador del Athletico Paranaense de Brasil reveló que “hubo una fecha en concreto" que lo impactó mucho. "En el partido con Ecuador en la Eliminatoria, me echó la culpa por haber perdido un partido. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”, lamentó.

Además, recordó otra de las tantas situaciones que le tocó vivir: “En una charla tenía los dos pies apoyados en la parte de debajo de una silla y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia”. Y añadió: “Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver y ahí lo miré como diciendo ‘pará un poco’, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”.

Por otra parte, dio detalles sobre un cruce en el que debió interceder el delantero Luis Suárez: “En una práctica habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó delante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que me exponga”.

Y concluyó: “No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quien sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido resultados no le permite ni le da el poder de tratar de esa forma a nadie”.