Boca visita a Central buscando llegar a lo más alto de su zona: seguilo en vivo
El "Canalla" de Ángel Di María recibe al "Xeneize" por la octava fecha del Torneo Clausura desde las 17:30. Transmite Cadena 3.
14/09/2025 | 17:32Redacción Cadena 3
FOTO: Boca viene de ganarle a Aldosivi.
FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Boca: horario y formaciones
Rosario Central y Boca chocan en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.
Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan este domingo?
Juegan Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.
¿A qué hora inicia el partido?
El encuentro comenzará a las 17.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
Se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito.
¿Cuál es la situación reciente de los equipos?
Boca tiene tres victorias seguidas, mientras que Rosario Central se mantiene invicto.
¿Cómo ver el partido en vivo?
El partido se puede seguir por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]