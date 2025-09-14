Boca visita a Central buscando llegar a lo más alto de su zona: seguilo en vivo

FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Boca: horario y formaciones

FOTO: Boca viene de ganarle a Aldosivi.

Rosario Central y Boca chocan en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

Partido en desarrollo