Boca visita a Aldosivi en busca de su tercer triunfo al hilo

Boca, séptimo en el grupo A con nueve puntos, visita este domingo a Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la LPF.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en La Bombonera. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores, que venían siendo muy cuestionados.

En relación con lo que fue la victoria ante el "Taladro" en condición de local, Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino, que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata el pasado lunes en condición de visitante. El presente del "Tiburón" no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender.

Para este partido ante Boca, Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con gol de Leandro González Pirez.

