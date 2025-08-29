El 11 de Boca para visitar a Aldosivi: la buena noticia que recibió Russo y el cambio obligado

Boca visitará a Aldosivi este domingo en busca de su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura y el entrenador Miguel Ángel Russo mantendrá la base del equipo que venció a Independiente Rivadavia y Banfield, pero se ve obligado a realizar una única variante: la salida de Marco Pellegrino por lesión y el ingreso de Ayrton Costa en la zaga central.

Por otro lado, el mediocampista Rodrigo Battaglia, en duda por una molestia muscular, finalmente estará disponible ya que se recuperó de la molestia e integrará la lista de convocados.

El entrenador había logrado repetir formación por primera vez en el certamen, pero la lesión de Pellegrino altera la planificación. El defensor, surgido en Platense, sufrió una distensión grado II en el obturador externo izquierdo durante el último encuentro ante Banfield.

Pellegrino no participó en los entrenamientos iniciales de la semana y quedó descartado para el viaje a Mar del Plata y se estima una recuperación mínima de dos semanas, con la fecha FIFA como margen para su regreso ante Rosario Central.

En contrapartida, Battaglia recibió el alta médica tras una molestia muscular que lo marginó de la práctica de fútbol del jueves. El cuerpo médico descartó estudios clínicos y autorizó su reincorporación al grupo.

Este viernes entrenó con normalidad y será titular en el mediocampo. Russo desestimó las alternativas de Williams Alarcón y Milton Delgado, quienes habían sido considerados como posibles reemplazos.

La decisión de sostener el esquema responde a la intención del cuerpo técnico de consolidar funcionamiento. Boca llega con dos triunfos consecutivos y busca prolongar la racha sin alterar el eje táctico. La única modificación será en la defensa, donde Costa acompañará a Lautaro Di Lollo en la zaga.

El once probable para enfrentar a Aldosivi incluye a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella, con arbitraje confirmado y sin público visitante.