Argentina

Rosario

Flavia Dellamaggiore

Deportes

El guiño de un polémico delantero a Riquelme: lo echaron de su club y se puso la camiseta de Boca

El delantero brasileño Deyverson, que fue “colgado” en Fortaleza, subió una foto con la camiseta de Boca. Es otro guiño del jugador, que sueña con Riquelme.

29/08/2025 | 13:53Redacción Cadena 3

FOTO: El guiño de un polémico delantero a Riquelme: lo echaron de su club y se puso la camiseta de Boca

El delantero brasileño Deyverson, recientemente apartado por Fortaleza tras la eliminación en la Copa Libertadores, volvió a manifestar su simpatía por Boca al publicar imágenes con una musculosa xeneize en sus redes sociales.

El gesto, acompañado por un pulgar arriba y un emoji insinuante, se interpreta como un nuevo guiño a Juan Román Riquelme en medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional.

A través de su cuenta de Instagram, Deyverson compartió dos fotografías en las que aparece con una musculosa azul y oro con la leyenda “Jugador N°12” y el icónico puente de La Boca de fondo. El contenido fue rápidamente replicado por cuentas vinculadas al club y generó especulaciones sobre un posible acercamiento al entorno dirigencial.

No es la primera vez que el atacante muestra su afinidad por Boca. En noviembre de 2024, cuando aún jugaba en Atlético Mineiro, recibió la camiseta N°10 firmada por Edinson Cavani.

Un año antes, había agradecido públicamente el obsequio de la casaca alternativa amarilla con su nombre y dorsal. En entrevistas previas, Deyverson expresó su deseo de jugar en la Bombonera y compartió su admiración por figuras como Maradona, Tevez, Cavani y el propio Riquelme.

El vínculo emocional entre Deyverson y el mundo xeneize se consolidó tras su actuación en la Libertadores 2024, cuando marcó un doblete ante River en el Monumental y protagonizó gestos provocadores que lo convirtieron en figura para la parcialidad azul y oro.

A sus 34 años, el exjugador de Cuiabá y Palmeiras debe definir su próximo destino ya que Fortaleza lo marginó del plantel tras la caída ante Vélez, y aunque su perfil mediático sigue generando repercusión, Boca no tiene en carpeta la incorporación de un delantero en este mercado debido a que Miguel Ángel Russo, actual entrenador del equipo, no contempla refuerzos en esa posición.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la nota? El protagonista es el delantero brasileño Deyverson.

¿Qué gesto realizó Deyverson? Publicó imágenes con una camisola de Boca, mostrando su simpatía por el club.

¿Por qué fue apartado de su club? Fue apartado del Fortaleza tras la eliminación en la Copa Libertadores.

¿Qué otras acciones anteriores evidencian su apoyo a Boca? Recibió camisetas firmadas de Cavani y ha expresado su deseo de jugar en la Bombonera.

¿Cuál es la situación actual de Deyverson? A sus 34 años, debe definir su futuro, mientras Boca no lo considera en su plantel actual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

