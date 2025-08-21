En vivo

Batalla campal en Independiente y la U. de Chile: 18 heridos, dos muy grave

El encuentro tuvo que ser cancelado por los lamentables disturbios.

21/08/2025 | 08:49Redacción Cadena 3

FOTO: Nuevo caso de violencia en torneos de Conmebol.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: traumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

