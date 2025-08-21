Batalla campal en Independiente y la U. de Chile: 18 heridos, dos muy grave

FOTO: Nuevo caso de violencia en torneos de Conmebol.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos

Fútbol Copa Sudamericana. Partido cancelado: qué sanciones arriesgan Independiente y la U. de Chile La cancelación del partido por incidentes en Avellaneda deja a ambos clubes expuestos a severas sanciones. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol decidirá si se les otorga la derrota por 3-0.

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: traumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.