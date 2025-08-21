Batalla campal en Independiente y la U. de Chile: 18 heridos, dos muy grave
El encuentro tuvo que ser cancelado por los lamentables disturbios.
21/08/2025 | 08:49Redacción Cadena 3
FOTO: Nuevo caso de violencia en torneos de Conmebol.
El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.
El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos
Copa Sudamericana. Partido cancelado: qué sanciones arriesgan Independiente y la U. de Chile
La cancelación del partido por incidentes en Avellaneda deja a ambos clubes expuestos a severas sanciones. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol decidirá si se les otorga la derrota por 3-0.
Hospital Fiorito
Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
Jaime Mora: cirugía por fractura.
Pablo Mora: politraumatismo.
Brayan Martínez: apuñalado.
Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
Diego Trujillo: politraumatismo.
Sebastián Aliste: politraumatismo.
Fernando Ortiz: traumatismo de cráneo.
Hian Abreu: politraumatismo.
Carlos Mesa: politraumatismo.
Román Silva: politraumatismo.
Victoria Niera: politraumatismo.
Copa Sudamericana. Así fueron los graves incidentes en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile
El encuentro se canceló. Simpatizantes del elenco azul arrojaron proyectiles y piedras al sector del "Rojo".
Hospital Presidente Perón
Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Hospital Wilde
Joaquín Vaina, politraumatismo.
Rubén Torres: politraumatismo.
José Acuiada: politraumatismo.
Patricio Valenzuela: politraumatismo.
[Fuente: Noticias Argentinas]