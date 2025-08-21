Así fueron los graves incidentes en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se canceló (lo decidió Conmebol) por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas que disfrutaban del espectáculo.

En cuanto a los proyectiles arrojados por los simpatizantes chilenos desde la bandeja superior de la cabecera en la que fueron ubicados, un hincha de Independiente posó junto con un hierro de más de un metro de longitud, el cuál habría sido arrancado y lanzado por la fanaticada de la visita.

El comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda deban refugiarse debajo de los techos de las gradas y otros lastimados se metieron dentro del terreno de juego para detener el juego.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo la Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Una vez comenzados los incidentes, varios hinchas del “Rojo” se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante, para defender a los socios del equipo de Avellaneda.

Ante la llegada de la hinchada los problemas se agravaron: empezaron las corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio.

Además, periodistas que presenciaron el conflicto desde el campo de juego afirmaron ver “gente que se tiró de la tribuna, y otra a la tomaron e hicieron caer”.