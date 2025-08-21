En vivo

Luis F. Echegaray

Argentina

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

Flavia y Fer

Fernando Genesir

Grindetti tras el escándalo: "Fue una violencia inusitada, el operativo de seguridad fue el lógico"

El presidente de Independiente se mostró "amargado y angustiado". Responsabilizó a los hinchas de la U. de Chile y dijo que destrozaron los baños del estadio.

21/08/2025 | 01:44

FOTO: Grindetti tras el escándalo: "Fue una violencia inusitada, el operativo de seguridad fue el lógico"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio tras la noche de furia que terminó con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile. Calificó el comportamiento de los hinchas visitantes como "realmente repudiable" y habló de una "violencia inusitada que nunca vi, absolutamente injustificada".

Según supo Noticias Argentinas, el máximo dirigente del "Rojo" denunció en TyC Sports graves destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América. "Nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna", afirmó Grindetti, visiblemente afectado.

La defensa del operativo de seguridad

Frente a las críticas por la ubicación de las parcialidades, que fue uno de los detonantes del conflicto, el presidente de Independiente defendió las decisiones tomadas en la previa y aseguró que la violencia fue un hecho imprevisible.

  • Decisión conjunta: Grindetti explicó que la ubicación de los hinchas chilenos en la tribuna alta fue definida en una reunión del "comité formado de seguridad por CONMEBOL, por el equipo visitante y por Independiente".
  • Precauciones "lógicas": Aseguró que "las prevenciones que se tomaron eran las lógicas" y que la cantidad de entradas entregadas fue la solicitada por la confederación sudamericana.
  • Hecho imprevisible: Sostuvo que la violencia fue imposible de anticipar: "Lo que no se puede prever de ninguna manera son cuando los comportamientos salen de parámetros normales".
  • Contraste con la ida en Chile: Recordó que en el partido de ida la tribuna fue compartida y "el comportamiento de la gente de Independiente fue impecable y no pasó absolutamente nada".

"Estoy con bronca, amargado, angustiado, porque realmente el público de Independiente no se mereció una cosa así", concluyó el dirigente, apuntando toda la responsabilidad por el inicio de los incidentes a los simpatizantes del equipo chileno.

Lectura rápida

¿Quién es Néstor Grindetti? Es el presidente de Independiente.

¿Qué ocurrió durante el partido contra la Universidad de Chile? Se canceló el partido debido a disturbios y violencia por parte de los hinchas visitantes.

¿Cómo describió Grindetti la violencia? La calificó como "injustificada" y de una magnitud que nunca había visto.

¿Qué daños se registraron en el estadio? Se destrozaron los baños y otros elementos fueron arrojados a la tribuna.

¿Cuál fue la respuesta de Grindetti sobre el operativo de seguridad? Defendió las decisiones tomadas, considerándolas adecuadas y lógicas en el contexto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

