Partido cancelado: qué sanciones arriesgan Independiente y la U. de Chile

Tras la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los graves incidentes en Avellaneda, el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. El reglamento del organismo es muy estricto en estos casos y ambos clubes se exponen a severas sanciones.

Según supo Noticias Argentinas, el Artículo 19 del Código Disciplinario de la Conmebol es clave: establece que al equipo que se considere responsable de la cancelación se le dará el partido por perdido con un resultado de 3-0. El comunicado oficial del ente sudamericano apuntó a la "falta de garantías por parte del club local", lo que complica la situación de Independiente.

Desde multas económicas hasta la exclusión del torneo

Además de la probable pérdida del partido, el reglamento contempla una amplia gama de castigos que se pueden aplicar de forma individual o conjunta. Un caso similar ocurrido este mismo año con Colo-Colo sienta un duro precedente.

Un antecedente clave: Este mismo año, en un caso de violencia entre Colo-Colo y Fortaleza, la Conmebol le dio el partido por perdido al equipo chileno y lo obligó a jugar sin público el resto de la copa.

Multas económicas: Las sanciones pueden incluir multas que van desde los 100 hasta los 400.000 dólares.

Sanciones al estadio: El club responsable podría ser obligado a jugar partidos a puertas cerradas o sufrir el cierre total o parcial de su estadio.

La sanción más dura: El reglamento también contempla la descalificación de la competición en curso y/o la exclusión de futuros torneos internacionales.

Al momento de la cancelación definitiva, el partido estaba empatado 1-1, pero la Universidad de Chile se encontraba en ventaja en el resultado global por 2-1. Ahora, todo dependerá del fallo del Tribunal de Disciplina, que definirá el futuro de ambos equipos en la copa.