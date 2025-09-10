En vivo

Andrés Fassi hablará este jueves ante el complejo momento de Talleres

El presidente del "Matador" brindará una conferencia de prensa desde el predio del club. 

10/09/2025 | 17:24Redacción Cadena 3

FOTO: Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Ante el duro momento deportivo que atraviesa Talleres, el presidente del club Andrés Fassi hablará este jueves.

Fassi brindará una conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del club desde las 12:45 del mediodía. 

Las declaraciones del presidente del "Matador" se transmitirán para los hinchas a través del canal de YouTube de Talleres.

Fassi hablará "sobre el momento deportivo, el vínculo con AFA y el futuro institucional" del club.

Talleres se encuentra penúltimo en la tabla anual de la Liga Profesional con 18 puntos, los mismos que Aldosivi y uno más que San Martín de San Juan.

El "Matador" visitará a Tigre este domingo desde las 20 en la octava fecha del Torneo Clausura, en el que suma cinco puntos. 

Lectura rápida

¿Quién hablará sobre el momento deportivo de Talleres?
El presidente del club, Andrés Fassi.

¿Cuándo se realizará la conferencia de prensa?
Este jueves a las 12:45 del mediodía.

¿Dónde se llevará a cabo la conferencia?
En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Talleres.

¿Cómo se transmitirán las declaraciones de Fassi?
A través del canal de YouTube de Talleres.

¿Por qué es importante la conferencia de prensa?
Para abordar el momento deportivo, el vínculo con AFA y el futuro institucional del club.

