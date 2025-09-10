Andrés Fassi hablará este jueves ante el complejo momento de Talleres
El presidente del "Matador" brindará una conferencia de prensa desde el predio del club.
10/09/2025 | 17:24Redacción Cadena 3
FOTO: Andrés Fassi, presidente de Talleres.
Ante el duro momento deportivo que atraviesa Talleres, el presidente del club Andrés Fassi hablará este jueves.
Fassi brindará una conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del club desde las 12:45 del mediodía.
Las declaraciones del presidente del "Matador" se transmitirán para los hinchas a través del canal de YouTube de Talleres.
Torneo Clausura. Talleres cayó ante Riestra en el Kempes y no sale del fondo en la tabla anual
El equipo de Carlos Tévez perdió 1-0 ante el “Malevo” por el gol de Jonatan Goitía.
Fassi hablará "sobre el momento deportivo, el vínculo con AFA y el futuro institucional" del club.
Talleres se encuentra penúltimo en la tabla anual de la Liga Profesional con 18 puntos, los mismos que Aldosivi y uno más que San Martín de San Juan.
El "Matador" visitará a Tigre este domingo desde las 20 en la octava fecha del Torneo Clausura, en el que suma cinco puntos.
Torneo Proyección. Reserva: Belgrano goleó 4-0 a Talleres en La Boutique con doblete de Zelarayán
El encuentro se disputó en la Boutique de Barrio Jardín. Gonzalo Zelarayán (2), Agustín Melano y Gerónimo Heredia marcaron los tantos del "Pirata", que quedó puntero de la Zona A.
