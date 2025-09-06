Reserva: Belgrano goleó 4-0 a Talleres en La Boutique con doblete de Zelarayán

FOTO: Talleres y Belgrano se enfrentan en el clásico de la Reserva. (Foto: CAB)

Belgrano impuso su supremacía en el clásico cordobés de la Reserva y venció con claridad a Talleres por 4-0 en La Boutique de Barrio Jardín. El encuentro, correspondiente a la octava fecha del certamen, se jugó este sábado ante una gran cantidad de público.

El “Chinito” Gonzalo Zelarayán fue la figura del Pirata, anotando dos de los cuatro goles. Los otros tantos llegaron por intermedio de Agustín Melano y Gerónimo Heredia, sellando un resultado contundente que dejó a Belgrano en la punta del Grupo A.

¡¡GOL DEL CHINITO ZELARAYÁN PARA ABRIR EL CLÁSICO EN CÓRDOBA!! Gonzalo, sobrino del Chino, marcó el 1-0 de Belgrano ante Talleres por el #TorneoProyección.



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yeJuuxwTH0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Desde el inicio, Belgrano mostró un dominio claro sobre el terreno de juego y generó las mejores situaciones de riesgo, mientras Talleres intentaba sostener la posesión pero sin eficacia ofensiva. La presión celeste se tradujo en goles precisos y un control total del partido.

¡¡EL PIRATA MADRUGÓ A LA T EN EL COMIENZO DEL ST!! Gol de Agustín Melano para el 2-0 de Belgrano ante Talleres en el Clásico del #TorneoProyección.



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uf3877qrzV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

En el complemento, Agustín Melano y Gonzalo Heredia marcaron los tantos del "Pirata", que aprovechó los espacios que dejó Talleres en el fondo y amplió la ventaja ante la mirada de los miles de hinchas "Matadores".

¡¡GOLEA BELGRANO EN LA BOUTIQUE!! ¡¡REBOTE Y CABEZAZO GOLEADOR DE GERÓNIMO HEREDIA PARA EL 3-0 DEL PIRATA ANTE TALLERES EN EL #TorneoProyección!!



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9J045AR7o0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Cuando todo parecía cerrado, apareció la magia del "Chinito" Zelarayán, que inventó una jugada de lujo en el área y terminó cayendo. El árbitro no dudó y cobró penal, para que el sobrino de Lucas Zelarayán, termine de liquidar el pleito.

¡SI ES CÓRDOBA HAY CUARTETO! ¡DOBLETE DEL CHINITO ZELARAYÁN PARA COLOCAR LA PELOTA Y QUE BELGRANO LE GANE 4-0 A TALLERES EL CLÁSICO DE #TorneoProyección!



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Bf8S8Xxv7H — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

Formaciones:

Talleres: Franco Yennerich; Timoteo Chamorro, Matías Gómez, Joaquín Soria y Facundo Lucero; Lautaro Ortiz, Santiago Puzzo, Valentín Culasso e Ignacio Alastra; Valentín Dávila y Lucas Alfonso. DT: Mariano Levisman.

Belgrano: Matías Daniele; Agustín Falcón, Tiago Gaona, Álvaro Ocampo y Agustín Méndez; Gerónimo Heredia, Santino Gatti, Ramiro Hernández; Jeremías Lucco, Gonzalo Zelarayán y Agustín Melano. DT: Norberto “Betito” Fernández.