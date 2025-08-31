Talleres cayó ante Riestra en el Kempes y no sale del fondo en la tabla anual

FOTO: Talleres perdió con Riestra en el Kempes. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

Talleres perdió ante Deportivo Riestra, en un partido clave para sus aspiraciones de salir de su racha adversa y escaparle a la zona de descenso.

El equipo de Carlos Tévez cayó 1-0 ante el "Malevo" por el gol de Jonatan Goitía.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

En desarrollo

