Talleres cayó ante Riestra en el Kempes y no sale del fondo en la tabla anual
El equipo de Carlos Tévez perdió 1-0 ante el “Malevo” por el gol de Jonatan Goitía.
31/08/2025 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres perdió con Riestra en el Kempes. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
Talleres perdió ante Deportivo Riestra, en un partido clave para sus aspiraciones de salir de su racha adversa y escaparle a la zona de descenso.
El equipo de Carlos Tévez cayó 1-0 ante el "Malevo" por el gol de Jonatan Goitía.
