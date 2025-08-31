En vivo

Los puntajes de la derrota de Talleres: Arce, la figura

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos. 

31/08/2025 | 18:44Redacción Cadena 3

FOTO: Talleres recibe a Riestra en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Talleres

Guido Herrera: 6

Augusto Schott: 5

José Luis Palomino: 6

Santiago Fernández: 7

Matías Catalán: 6

Miguel Navarro: 5

Ulises Ortegoza: 7

Matías Galarza: 5

Valentín Depietri: 5

Ruben Botta: 6

Federico Girotti: 5

Suplentes

Ignacio Alastra: 6

Deportivo Riestra

Ignacio Arce: 8 (Figura)

Juan Randazzo: 6

Cristian Paz: 6

Facundo Miño: 6

Pedro Ramírez: 5

Nicolás Sansotre: 5

Antony Alonso: 4

Pablo Monje: 4

Milton Celiz: 5

Jonathan Herrera: 4

Alexander Díaz: 4

Suplentes

Jonatan Goitia: 6

