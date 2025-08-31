Los puntajes de la derrota de Talleres: Arce, la figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos.
31/08/2025 | 18:44Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres recibe a Riestra en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
Talleres
Guido Herrera: 6
Augusto Schott: 5
José Luis Palomino: 6
Santiago Fernández: 7
Matías Catalán: 6
Miguel Navarro: 5
Ulises Ortegoza: 7
Matías Galarza: 5
Valentín Depietri: 5
Ruben Botta: 6
Federico Girotti: 5
Suplentes
Ignacio Alastra: 6
Deportivo Riestra
Ignacio Arce: 8 (Figura)
Juan Randazzo: 6
Cristian Paz: 6
Facundo Miño: 6
Pedro Ramírez: 5
Nicolás Sansotre: 5
Antony Alonso: 4
Pablo Monje: 4
Milton Celiz: 5
Jonathan Herrera: 4
Alexander Díaz: 4
Suplentes
Jonatan Goitia: 6