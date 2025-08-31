Belgrano perdió con Defensa y Justicia y no logró meterse entre los ocho

Belgrano cayó ante Defensa y Justicia, por la Fecha 7 del Torneo Clausura y no pudo meterse en la zona de los ocho clasificados.

El equipo de Ricardo Zielinski perdió por 2-1 por los goles de Rafael Delgado y Juan Miritello. Lo había empatado parcialmente Franco Jara.

El "Pirata" comenzó perdiendo desde muy temprano por el gol de Rafael Delgado tras un tiro de esquina.

Al equipo del "Ruso" le costaba el partido hasta que a los 30 minutos y tras una mano en el área tuvo un penal que Franco Jara cambió por gol.

Tras el gol, Belgrano mejoró y de a poco comenzaba a merecerse el partido jugado bajo una intensa lluvia en Florencio Varela.

En la segunda parte, el "Pirata" fue mejor que su rival y logró generar una buena cantidad de chances, pero Enrique Bologna salvó el arco de su equipo en reiteradas ocasiones.

Belgrano intentaba a través de los pies de Lucas Zelarayán dar vuelta el partido y así llevarse una victoria de la casa de Defensa y Justicia.

A los 30 minutos del segundo tiempo y tras una gran jugada colectiva, con buena participación de Alexis Soto, Juan Miritello definió frente a Tiago Cardozo y puso el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Belgrano se encuentra decimoprimero en la tabla de posiciones de la zona A del Torneo Clausura.

