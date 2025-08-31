En vivo

Deportes

Los puntajes de la derrota de Belgrano en Varela

El periodista de Cadena 3 Maximiliano Molina analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos. 

31/08/2025 | 18:40Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano visitó a Defensa en Varela. (Foto:Prensa CAB)

Defensa y Justicia

Enrique Bologna: 7 (Figura)

Rafael Delgado: 6

Damián Fernández: 5

Lucas Ferreira: 5

Alexis Soto: 6,50

Kevin Gutiérrez: 6

César Pérez: 6

Agustin Hausch: 6

Aaron Molinas: 4

Juan Miritello: 6

Abiel Osorio: 6

Belgrano

Thiago Cardozo: 5

Adrián Sporle: 5

Federico Ricca: 5

Leonardo Morales: 5

Elias López: 4

Francisco González Metilli: 4

Santiago Longo: 5

Gabriel Compagnucci: 5

Lucas Zelarayán: 5

Nicolás Fernández: 4

Franco Jara: 6

Suplentes

Lucas Menossi: 5

Julian Mavilla: 4

