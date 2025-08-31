Los puntajes de la derrota de Belgrano en Varela
El periodista de Cadena 3 Maximiliano Molina analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
31/08/2025 | 18:40Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano visitó a Defensa en Varela. (Foto:Prensa CAB)
Defensa y Justicia
Enrique Bologna: 7 (Figura)
Rafael Delgado: 6
Damián Fernández: 5
Lucas Ferreira: 5
Alexis Soto: 6,50
Kevin Gutiérrez: 6
César Pérez: 6
Agustin Hausch: 6
Aaron Molinas: 4
Juan Miritello: 6
Abiel Osorio: 6
Belgrano
Thiago Cardozo: 5
Adrián Sporle: 5
Federico Ricca: 5
Leonardo Morales: 5
Elias López: 4
Francisco González Metilli: 4
Santiago Longo: 5
Gabriel Compagnucci: 5
Lucas Zelarayán: 5
Nicolás Fernández: 4
Franco Jara: 6
Suplentes
Lucas Menossi: 5
Julian Mavilla: 4