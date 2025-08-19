Productores argentinos visitaron el Campo Experimental de Bayer en Nebraska

Un grupo de productores y técnicos argentinos, bajo la coordinación de Cobaecoturismo y el INTA, realizó una visita al centro experimental de Bayer en Gotenburg, Nebraska, el 19 de agosto de 2025. Este encuentro formó parte de un viaje de capacitación vinculado al Farm Show de Estados Unidos. Matías Von Martini, ingeniero agrónomo y responsable de la coordinación del viaje, destacó los aspectos más relevantes de esta experiencia centrada en la innovación agrícola.

Durante su estancia, los participantes asistieron a diversas charlas sobre el desarrollo de nuevos híbridos de maíz y soja, diseñados para mejorar el rendimiento en una región que presenta una alta dependencia del riego.

“Nos mostraron híbridos de maíz petizos, de no más de 2 metros, con un sistema radical más eficiente frente a la sequía y un mejor uso del agua para maximizar rindes”, comentó Von Martini sobre las innovaciones presentadas.

Asimismo, se exhibieron variedades de soja que contaban con cinco eventos apilados de resistencia a herbicidas, cuyo lanzamiento estaba programado para 2027, aunque la llegada de estos productos a Argentina aún era incierta. Von Martini enfatizó que lo que más le impresionó fue la organización y los recursos destinados a la investigación en el centro. “La inversión en investigación es notable. Empresas, productores y universidades colaboran aportando recursos para desarrollar soluciones innovadoras”, resaltó.

Esta visita evidenció el compromiso de Coovaeco Turismo y el INTA por conectar a los productores argentinos con las tecnologías agrícolas más avanzadas, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar los desafíos del sector agropecuario.

Informe de Gustavo Gigena