Estadio 3 Notas

Video: el golazo de tiro libre de Di María para que Central le gane a Newell's

El “Fideo” abrió el partido cuando el 0 a 0 parecía clavado en el resultado final. Tras una falta a media distancia del arco de Espínola, la clavó en el ángulo para delirio del Gigante de Arroyito.

23/08/2025 | 19:17Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario Central vs. Newell's. Fecha 6. Torneo Clausura 2025.

Cuando el clásico rosarino parecía condenado al cero, con dos equipos que se neutralizaban más de lo que jugaban, apareció la magia. 

A los 86 minutos, Ángel Di María se paró frente a la pelota, en la puerta del área leprosa, y con la categoría que lo llevó a conquistar el mundo con la Selección Argentina, dibujó un zurdazo perfecto que se coló en el ángulo. Golazo. Rosario Central 1, Newell’s 0. Delirio en el Gigante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Había regresado para esto. Para jugar estos partidos, para regalarle a su gente alegrías que quedaran en la memoria. Ángel Di María convirtió su primer gol en un clásico rosarino y lo hizo a su estilo: con clase, precisión y coraje. 

El tiro libre, ejecutado con la delicadeza y potencia justa, se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero leproso, que sólo pudo mirar. Un gol de otra dimensión.

