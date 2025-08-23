Video: el golazo de tiro libre de Di María para que Central le gane a Newell's

Cuando el clásico rosarino parecía condenado al cero, con dos equipos que se neutralizaban más de lo que jugaban, apareció la magia.

A los 86 minutos, Ángel Di María se paró frente a la pelota, en la puerta del área leprosa, y con la categoría que lo llevó a conquistar el mundo con la Selección Argentina, dibujó un zurdazo perfecto que se coló en el ángulo. Golazo. Rosario Central 1, Newell’s 0. Delirio en el Gigante.

Había regresado para esto. Para jugar estos partidos, para regalarle a su gente alegrías que quedaran en la memoria. Ángel Di María convirtió su primer gol en un clásico rosarino y lo hizo a su estilo: con clase, precisión y coraje.

El tiro libre, ejecutado con la delicadeza y potencia justa, se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero leproso, que sólo pudo mirar. Un gol de otra dimensión.