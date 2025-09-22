Robaron la casa del "Pulga" Rodríguez en un barrio cerrado de Santa Fe

Mientras Colón de Santa Fe respiraba aliviado tras asegurar su permanencia en la categoría y evitar el bochorno de otro descenso, una noticia empañó la jornada para uno de sus referentes: Luis Miguel "Pulga" Rodríguez fue víctima de un robo en su domicilio particular, ubicado en un barrio cerrado de la ciudad de Santo Tomé.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, mientras el delantero —actualmente lesionado y realizando trabajos diferenciados— se encontraba entrenando en el predio del club Sabalero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al regresar a su vivienda pasado el mediodía, se encontró con la desagradable sorpresa: su casa había sido violentada y revuelta por delincuentes que aprovecharon una puerta corrediza sin traba para ingresar al lugar.

Según consta en la denuncia realizada por el propio Rodríguez, los ladrones se llevaron una importante cantidad de perfumes importados, indumentaria personal, ropa de entrenamiento del club y diversas joyas, entre ellas pulseras y anillos de oro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien no se precisó el monto total de lo sustraído, se trató de un robo considerable en términos materiales y simbólicos.

La investigación del caso quedó a cargo del recientemente designado Director Provincial de Investigación Criminal Centro Norte, el abogado Rolando Galfrascoli, quien regresa al Ministerio de Seguridad para asumir este nuevo rol. El caso del "Pulga" será uno de los primeros bajo su responsabilidad directa.

Informe de Matías Arrieta.