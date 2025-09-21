FOTO: Jornada para el infarto en la Primera Nacional: Talleres de RE desciende y Colón se salva

Talleres de Remedios de Escalada cayó 2-0 con Club Mitre en la fecha 32 de la Primera Nacional.

Tras este catastrófico resultado deportivo, el "Rojo de Escalada" descendió a la Primera B Metropolitana. Mientras que su caída en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione favoreció a Colón de Santa Fe, quien igualó 0-0 con Deportivo Morón y mantuvo la categoría.

Los dos goles que sentenciaron al descenso al “Tallarín” fueron realizados por Santiago Rosales y Agustín Ramírez.

Por otra parte, el conjunto de Zona Sur terminó el segundo tiempo con un jugador menos, debido a la expulsión de Franco Martín Vedoya.

Durante el transcurso de los primeros 45 minutos del partido, ambos equipos demostraron un gran esfuerzo que derivó en un juego dinámico de idas y vueltas.

A pesar de los esfuerzos de los dos equipos, las imprecisiones en las definiciones claras sellaron el 0-0 en el resultado del primer tiempo.

En el complemento del partido, Mitre aprovechó la desesperación de Talleres y la convirtió en un inteligente recurso ofensivo que definió el enfrentamiento disputado en Santiago del Estero.

A los 12 minutos, el "Aurinegro" santiagueño abrió el marcador. El extremo izquierdo Santiago Rosales ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero Damián Tello.

En el minuto 33, Talleres de Remedios de Escalada perdió a un jugador de campo, en un momento clave para intentar remontar la situación. Franco Martín Vedoya se retiró del terreno de juego por una dura entrada a la pelota, el árbitro no dudó un segundo y lo expulsó.

A los 45+2, Mitre concretó su segundo tanto en el encuentro y sentenció la caída del equipo de Zona Sur, la cual derivó en su descenso. Agustín Ramírez descolocó a Tello con un disparo dentro del área chica.

Alvarado venció 1-0 a Los Andes y se quedó a tan solo un punto de Güemes, quien se encuentra en fuera de la zona de descenso.

El contundente resultado deportivo se tradujo en una gran oportunidad para “Alva”: dos fechas más para definir su continuidad en la categoría.

El gol que le dio respiro a "El Torito" marplatense llegó de la mano del defensor central Francisco Marco (en contra).

Durante el transcurso del primer tiempo, el elenco de Mar del Plata ingresó al terreno de juego con la desesperada búsqueda de la victoria, una sensación que se tradujo en un sorprendente rendimiento ofensivo.

En el minuto 14, Alvarado generó una gran oportunidad para romper el cero del marcador, con un centro al medio del área chica de Los Andes; el defensor Francisco Marco intentó desviar la pelota, pero la terminó enviando al fondo de su propio arco.

En el complemento, el equipo marplatense regresó al terreno de juego con una actitud conservadora para aguantar el resultado. Con este planteo, obtuvieron tres puntos de oro y una oportunidad de lujo para buscar su continuidad en la Primera Nacional.

Sin embargo, otro equipo que quedó condenado a la desgracia fue Defensores Unidos, quien igualó 0-0 frente a Nueva Chicago y descendió a la Primera B Metropolitana porque se quedó con el último lugar del Grupo B.

Por otro lado, Almirante Brown cayó 2-1 con Defensores de Belgrano, Central Norte venció a Chacarita Juniors, Agropecuario venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Racing de Córdoba superó 1-0 a San Martín de Tucumán.