En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Newell's cayó 3 a 1 ante Belgrano en San Luis y quedó eliminado

La “Lepra” se había puesto en ventaja tempranamente con un golazo de “Cocoliso” González. Con paciencia, el “Pirata” fue a buscarlo y terminó dándolo vuelta: está en semifinales.

17/09/2025 | 19:59Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Belgrano y Newell's se miden en la Copa Argentina. (Foto: CAB)

FOTO: Belgrano enfrenta a Newell´s por Copa Argentina. (Prensa CAB)

Newell’s sufrió una dolorosa derrota por 3 a 1 frente a Belgrano en el estadio Único La Pedrera, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo rosarino había comenzado el partido con optimismo, pero no pudo sostener la ventaja inicial y terminó viendo cómo su rival cordobés dominaba el segundo tiempo, asegurándose su lugar en las semifinales del torneo.

El encuentro comenzó de manera esperanzadora para los dirigidos por Cristian, quienes se adelantaron en el marcador gracias a un gol tempranero de Carlos González Espínola. A los nueve minutos, el paraguayo recibió una asistencia de Darío Benedetto, quien jugó su segundo partido como titular, y definió con calma para poner a Newell’s en ventaja.

Sin embargo, la alegría de los rojinegros fue efímera. Apenas unos minutos después, Belgrano logró nivelar el marcador con una espectacular volea de Franco Jara que sorprendió al arquero Juan Espínola. A partir de ahí, el equipo cordobés comenzó a hacerse dueño del partido.

En el segundo tiempo, la superioridad de Belgrano fue innegable. Los dirigidos por Ricardo Zielinsky manejaron el ritmo del juego y, a los 6 minutos, Lisandro López aprovechó un rebote tras una gran atajada de Espínola para poner a su equipo arriba por 2-1. El arquero de Newell’s, que había tenido una buena intervención en el primer tiempo, no pudo evitar que el Pirata se pusiera en ventaja, lo que marcó un quiebre en el encuentro.

El equipo de Fabbiani no logró reaccionar ante la presión de Belgrano, que siguió llevando peligro al área leprosa. A los 36 minutos, Jara cerró la cuenta con su segundo gol de la noche, tras una jugada colectiva que finalizó con un disparo dentro del área. El 3-1 fue un golpe definitivo para las aspiraciones de Newell’s, que se vio superado en todos los aspectos del juego durante la segunda mitad.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Con esta victoria, Belgrano se mete por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors, mientras que Newell’s se despide de la competencia con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante.

La derrota deja varias lecciones para el equipo rojinegro, que deberá reflexionar sobre cómo administrar ventajas y cómo mejorar su desempeño en los momentos clave de los partidos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho