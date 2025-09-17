Newell's cayó 3 a 1 ante Belgrano en San Luis y quedó eliminado

Newell’s sufrió una dolorosa derrota por 3 a 1 frente a Belgrano en el estadio Único La Pedrera, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo rosarino había comenzado el partido con optimismo, pero no pudo sostener la ventaja inicial y terminó viendo cómo su rival cordobés dominaba el segundo tiempo, asegurándose su lugar en las semifinales del torneo.

El encuentro comenzó de manera esperanzadora para los dirigidos por Cristian, quienes se adelantaron en el marcador gracias a un gol tempranero de Carlos González Espínola. A los nueve minutos, el paraguayo recibió una asistencia de Darío Benedetto, quien jugó su segundo partido como titular, y definió con calma para poner a Newell’s en ventaja.

Sin embargo, la alegría de los rojinegros fue efímera. Apenas unos minutos después, Belgrano logró nivelar el marcador con una espectacular volea de Franco Jara que sorprendió al arquero Juan Espínola. A partir de ahí, el equipo cordobés comenzó a hacerse dueño del partido.

En el segundo tiempo, la superioridad de Belgrano fue innegable. Los dirigidos por Ricardo Zielinsky manejaron el ritmo del juego y, a los 6 minutos, Lisandro López aprovechó un rebote tras una gran atajada de Espínola para poner a su equipo arriba por 2-1. El arquero de Newell’s, que había tenido una buena intervención en el primer tiempo, no pudo evitar que el Pirata se pusiera en ventaja, lo que marcó un quiebre en el encuentro.

El equipo de Fabbiani no logró reaccionar ante la presión de Belgrano, que siguió llevando peligro al área leprosa. A los 36 minutos, Jara cerró la cuenta con su segundo gol de la noche, tras una jugada colectiva que finalizó con un disparo dentro del área. El 3-1 fue un golpe definitivo para las aspiraciones de Newell’s, que se vio superado en todos los aspectos del juego durante la segunda mitad.

Con esta victoria, Belgrano se mete por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors, mientras que Newell’s se despide de la competencia con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante.

La derrota deja varias lecciones para el equipo rojinegro, que deberá reflexionar sobre cómo administrar ventajas y cómo mejorar su desempeño en los momentos clave de los partidos.