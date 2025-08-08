En vivo

Lanús vs. Talleres

Argentina

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

Estadio 3 Notas

Mirco Cuello ganó en Libia y se consagró campeón mundial de boxeo

El pugilista de Arroyo Seco hizo historia esta tarde al consagrarse en la categoría pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).   

08/08/2025 | 18:32Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Mirco Cuello ganó en Libia y se consagró campeón mundial de boxeo.

En una noche épica en Libia, el boxeador Mirco Cuello, criado en Arroyo Seco, Santa Fe, escribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte argentino al coronarse campeón mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). 

Con una actuación magistral, derrotó al mexicano Sergio Ríos por nocaut en el segundo round y cumplió el sueño que persiguió desde niño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la previa del combate, Darío Cuello, padre y entrenador de Mirco, había manifestado en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la confianza absoluta en su hijo: "Se levantó bien, con todas las garras, la fe, con toda la fe de que va a salir todo bien".

Mirco, de 24 años, llevaba años preparándose para este momento. Su disciplina, sacrificio y convicción lo llevaron hasta lo más alto. "Siempre le tuve fe, que íbamos a llegar al objetivo", afirmó horas antes sobre el joven boxeador, demostrando que la perseverancia tiene su recompensa.

La oportunidad de pelear en Libia llegó después de una destacada participación en una eliminatoria en Las Vegas, donde Cuello dejó en claro su potencial. Su padre recordó cómo se gestó esta gran chance: "La AMB ya hizo un evento el año pasado como prueba y le fue muy bien".

El evento tuvo un condimento extra de grandeza con la presencia del legendario Mike Tyson, quien estuvo en la conferencia de prensa previa. "Uno de mis sueños se cumplió (conocer a Tyson), y esta noche se va a cumplir el otro", había expresado emocionado Darío Cuello horas antes de la pelea.

Su historia, forjada en el humilde pueblo de Arroyo Seco, demuestra que los sueños sí se cumplen cuando van acompañados de trabajo, fe y pasión. Ahora, el camino continúa, y el mundo del boxeo ya tiene un nuevo nombre para recordar: Mirco Cuello, el orgullo de Santa Fe y de toda Argentina.

