Mirco Cuello va por el título mundial de boxeo: "Vamos a ganar, tengo mucha fe"

Este viernes, a las 17 horas de Argentina, el boxeador santafesino Mirco Cuello, oriundo de Arroyo Seco, se enfrenta al mexicano Sergio Ríos por el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Libia. La pelea genera gran expectativa en el país, ya que Cuello es considerado una de las grandes promesas del boxeo argentino.

Darío Cuello, padre y entrenador de Mirco, expresó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, su emoción: "Estamos a un pasito de lo que soñamos siempre". Aseguró que su hijo se levantó "bien, con todas las garras, la fe, con toda la fe que va a salir todo bien". Mirco, de 24 años, ha trabajado arduamente para llegar a este momento y confía en sus capacidades: "Siempre le tuve fe que vamos a llegar al objetivo".

FOTO: Mirco Cuello va por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

La oportunidad de pelear en Libia surge tras una eliminatoria en Las Vegas, donde Mirco mostró su potencial. Darío explica cómo se dio esta cita: "La AMB ya hizo un evento el año pasado como prueba y le fue muy bien". Además, destaca la presencia de la leyenda Mike Tyson en la conferencia de prensa, lo que añade un aire especial al evento: "Uno de mis sueños se cumplió y esta noche se va a cumplir el otro".

Respecto a la experiencia de pelear fuera del país, Darío comenta que "pelear son peleas, no hay que desmerecer al rival". Cuello ha tenido varias peleas internacionales, mientras que Ríos ha competido mayormente en México. "Siempre no hay que confiarse", añade Darío, enfatizando la importancia de mantener la concentración.

Mirco se destaca por su explosividad y pegada, cualidades que espera demostrar en el ring. "Estamos trabajando mucho en la defensa y los desplazamientos", señala su padre. La bolsa en juego es significativa, pero para Mirco, "lo más interesante es la gloria".

La familia Cuello está unida en este momento decisivo, con Darío afirmando: "Estamos con el aguante de la gente, de Arroyo Seco y del país". Mirco tiene un fuerte lazo familiar y se caracteriza por ser "muy familiero".

Las emociones están a flor de piel en las horas previas a la pelea. "Hay momentos que estamos ansiosos, nos ponemos a llorar, nos reímos, vamos que podemos", comparte Darío. La familia espera regresar a Argentina entre el 10 y el 12 de octubre, con la esperanza de celebrar un triunfo histórico.

La pelea de Mirco Cuello es un evento que puede marcar un hito en su carrera y en la historia del boxeo argentino. "Vamos a ganar, tengo mucha fe", concluye Darío, mientras el país aguarda con expectativa el desenlace de esta gran oportunidad.

Entrevista de Hernán Funes y Emanuel Greco.