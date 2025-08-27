En vivo

Estadio 3 Notas

Central no tendrá hinchas en Junín: Aprevide no autorizó el ingreso visitante

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte no autorizó el ingreso de hinchas canallas al estadio Eva Perón, pese a que Sarmiento había dado el visto bueno y se esperaba una masiva concurrencia tras el triunfo en el clásico.

27/08/2025 | 14:09Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Sarmiento había dado el visto bueno para que la hinchada de Central esté presente.

El Club Atlético Rosario Central confirmó que no habrá hinchas visitantes en el partido frente a Sarmiento de Junín, a disputarse el próximo sábado en el estadio Eva Perón, por la séptima fecha del torneo Clausura de primera división.

La decisión sorprende porque desde la dirigencia del club local se había manifestado la intención de habilitar la presencia de público auriazul, con el argumento de que el estadio —con capacidad para 23 mil espectadores— rara vez se llena y que la llegada de Central podía significar un importante ingreso económico.

El entusiasmo del pueblo canalla tras la victoria en el clásico ante Newell’s había alimentado la expectativa de un masivo acompañamiento en Junín, más aún teniendo en cuenta la corta distancia de 200 kilómetros que separa a ambas ciudades. Sin embargo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) finalmente no otorgó la autorización.

Cabe recordar que en este torneo los hinchas de Central ya habían podido estar presentes en las tribunas visitantes en la 2ª fecha ante Lanús y en la 4ª frente a Atlético Tucumán. Esta vez, en cambio, el equipo de Ariel Holan deberá afrontar el compromiso en Junín sin el aliento de su parcialidad en las tribunas.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el Club Atlético Rosario Central? No permitirá la presencia de hinchas visitantes en el partido contra Sarmiento de Junín.

¿Quién es el rival de Rosario Central en este partido? El rival es Sarmiento de Junín.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el próximo sábado.

¿Por qué no se permitirá la entrada de hinchas visitantes? La Aprevide no otorgó la autorización para la presencia de hinchas visitantes.

¿Qué se había esperado antes de esta decisión? Se esperaba un masivo acompañamiento de los hinchas de Central, tras su victoria en el clásico ante Newell’s.

