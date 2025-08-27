Central no tendrá hinchas en Junín: Aprevide no autorizó el ingreso visitante

FOTO: Sarmiento había dado el visto bueno para que la hinchada de Central esté presente.

El Club Atlético Rosario Central confirmó que no habrá hinchas visitantes en el partido frente a Sarmiento de Junín, a disputarse el próximo sábado en el estadio Eva Perón, por la séptima fecha del torneo Clausura de primera división.

La decisión sorprende porque desde la dirigencia del club local se había manifestado la intención de habilitar la presencia de público auriazul, con el argumento de que el estadio —con capacidad para 23 mil espectadores— rara vez se llena y que la llegada de Central podía significar un importante ingreso económico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entusiasmo del pueblo canalla tras la victoria en el clásico ante Newell’s había alimentado la expectativa de un masivo acompañamiento en Junín, más aún teniendo en cuenta la corta distancia de 200 kilómetros que separa a ambas ciudades. Sin embargo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) finalmente no otorgó la autorización.

Cabe recordar que en este torneo los hinchas de Central ya habían podido estar presentes en las tribunas visitantes en la 2ª fecha ante Lanús y en la 4ª frente a Atlético Tucumán. Esta vez, en cambio, el equipo de Ariel Holan deberá afrontar el compromiso en Junín sin el aliento de su parcialidad en las tribunas.