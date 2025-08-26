Di María, tras el clásico: “Fue un alivio muy grande en todos sentidos"

Ángel Di María volvió a ser héroe en Rosario Central y lo hizo nada menos que en el clásico el fin de semana pasado. Con un golazo de tiro libre a los 36 minutos del segundo tiempo, el capitán canalla le dio la victoria por 1 a 0 a su equipo frente a Newell’s, en un Gigante de Arroyito que explotó de alegría. El triunfo extendió la supremacía auriazul en el historial: de los últimos 15 clásicos ganó 10, empató 4 y la Lepra solo festejó en uno. La diferencia histórica entre ambos ya es de 21 partidos.

Este mediodía, Di María habló en conferencia de prensa y no ocultó la emoción que le provocó este momento. “Venía con esa presión de que todavía no había ganado y tenía esas ganas de poder lograrlo, más que nada por mi familia, que siempre está sufriendo en los momentos difíciles”, confesó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El aseguró que el tanto fue una descarga emocional y futbolística. “Poder convertir fue un alivio muy grande en todos sentidos: no solo por la victoria, sino también por el grupo, porque venimos trabajando muy bien y es importante seguir arriba”, explicó. La jugada del gol llegó tras un partido cerrado, en el que Central había sido más claro en el complemento.

Finalmente, Di María contó cómo vivió las horas posteriores al triunfo. “Disfrutamos con los chicos en el vestuario, algunos juntos, otros por su lado, pero siempre unidos. Y después fue un domingo en familia, tranquilo, disfrutando. La verdad que feliz por todo”, cerró el ídolo auriazul, en una jornada que ya quedó marcada en la historia del clásico rosarino.



