En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Wanda Nara lanzará canción dedicada a L-Gante que promete generar controversia

La empresaria, en colaboración con el español Kaydy Cain, lanzaría "Tóxica" en tres semanas. La letra de la canción, dedicada a L-Gante, promete generar repercusiones mediáticas y en redes sociales.

27/08/2025 | 17:52Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara se preparó para el estreno de su nuevo tema musical titulado “Tóxica”, con la colaboración del artista español Kaydy Cain. Según explicaron en Mujeres Argentinas, la canción estaría dedicada a su ex pareja L-Gante, cuando las redes especulaban que se trataba de Mauro Icardi.

“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, contó Gustavo Méndez al replicar las historias de Wanda Nara en sus redes.

Y explicó él detrás de la canción y el anunció de la empresaria semanas atrás: “Ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter. Lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio.”

Y recordó cómo el referente del RKT había desenmascarado a Wanda en sus historias de Instagram: “L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’”.

“Me duele...”, dice en otra parte, más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’”, destacó, mostrando la captura de pantalla.

Lectura rápida

¿Qué canción lanzará Wanda Nara?
Lanzará la canción titulada “Tóxica”, dedicada a L-Gante.

¿Quién colaboró en la canción?
El artista español Kaydy Cain colaboró en el tema.

¿Cuándo se estrenará la canción?
La canción se estrenará en tres semanas desde ahora.

¿Qué relación tuvo Wanda Nara con Mauro Icardi?
Tuvo una relación en Milán, donde compraron un Lamborghini juntos.

¿Qué mostró L-Gante en sus redes sociales?
Mostró mensajes que revelan la naturaleza tóxica de Wanda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho