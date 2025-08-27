Wanda Nara lanzará canción dedicada a L-Gante que promete generar controversia
La empresaria, en colaboración con el español Kaydy Cain, lanzaría "Tóxica" en tres semanas. La letra de la canción, dedicada a L-Gante, promete generar repercusiones mediáticas y en redes sociales.
27/08/2025 | 17:52Redacción Cadena 3
FOTO: Wanda Nara y L-Gante
Wanda Nara se preparó para el estreno de su nuevo tema musical titulado “Tóxica”, con la colaboración del artista español Kaydy Cain. Según explicaron en Mujeres Argentinas, la canción estaría dedicada a su ex pareja L-Gante, cuando las redes especulaban que se trataba de Mauro Icardi.
“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, contó Gustavo Méndez al replicar las historias de Wanda Nara en sus redes.
Y explicó él detrás de la canción y el anunció de la empresaria semanas atrás: “Ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter. Lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio.”
Y recordó cómo el referente del RKT había desenmascarado a Wanda en sus historias de Instagram: “L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’”.
“Me duele...”, dice en otra parte, más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’”, destacó, mostrando la captura de pantalla.
Lectura rápida
¿Qué canción lanzará Wanda Nara?
Lanzará la canción titulada “Tóxica”, dedicada a L-Gante.
¿Quién colaboró en la canción?
El artista español Kaydy Cain colaboró en el tema.
¿Cuándo se estrenará la canción?
La canción se estrenará en tres semanas desde ahora.
¿Qué relación tuvo Wanda Nara con Mauro Icardi?
Tuvo una relación en Milán, donde compraron un Lamborghini juntos.
¿Qué mostró L-Gante en sus redes sociales?
Mostró mensajes que revelan la naturaleza tóxica de Wanda.
[Fuente: Noticias Argentinas]