Trueno confirmó su romance con un video desde el verano europeo

Trueno y Teresa Prettel están juntos y no se preocupan por ocultarlo. Se conoció un video que comenzó a circular en redes sociales, que terminó por despejar todas las dudas.

La grabación, tomada durante una noche cálida del verano español, muestra a la pareja en un ambiente íntimo junto a una piscina, compartiendo risas, besos y caricias bajo la luz de la luna. De fondo suena Solo por vos, una de las canciones más personales del rapero argentino.

En las imágenes, Trueno aparece sin remera y Teresa en bikini, usando una gorra tipo "Piluso", uno de los accesorios característicos del artista. La complicidad entre ambos es evidente, y el tema elegido para acompañar el momento, Trueno canta: “Sé que a veces debes pensar que no te pienso mientras planeo borrarte la inseguridad de los besos”. Para muchos fanáticos, el uso de esta canción no fue casual, sino una verdadera declaración de amor.

/Inicio Código Embebido/

Lo feliz que me hace verlos felices juntos ???? pic.twitter.com/ItqeNQtnYD — valen (@pentakilling) September 13, 2025

/Fin Código Embebido/

De las pistas en redes a la confirmación oficial

Los rumores sobre una relación entre Trueno y Teresa Prettel venían creciendo desde hace meses, alimentados por coincidencias que los seguidores más atentos no dejaron pasar por alto. Fotos en playas similares, publicaciones sincronizadas desde paisajes mediterráneos.

Durante el verano europeo, ambos compartieron viajes por distintas zonas costeras, como calas en Mallorca y otros destinos del Mediterráneo. Aunque no posaban juntos en todas las fotos, las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas.

El gesto que terminó con los rumores

La confirmación llegó, finalmente, a través de un "posteo" de Teresa. En un carrusel de imágenes que resumen sus vacaciones, incluyó una foto junto a Trueno dentro de un auto. Ambos hacen el gesto del “corazón coreano”, y la publicación está acompañada por el mensaje: “¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?”. Con esa imagen, ya no quedó lugar a especulaciones.

Un guiño desde el escenario

El vínculo se hizo aún más evidente durante un show reciente de Trueno en Sevilla. En plena improvisación, el rapero sorprendió al público con una línea: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”. La frase fue recibida con una ovación inmediata. En ese mismo tramo, Trueno incluyó referencias al público local y al contexto de la presentación, reforzando su conexión con Andalucía y, por supuesto, con Teresa.