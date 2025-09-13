Trueno confirmó su romance con un video desde el verano europeo
La pareja dejó atrás los rumores y compartió un momento de complicidad junto a una piscina, con música del propio rapero de fondo.
13/09/2025 | 16:04Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: Redes Sociales.
Trueno y Teresa Prettel están juntos y no se preocupan por ocultarlo. Se conoció un video que comenzó a circular en redes sociales, que terminó por despejar todas las dudas.
La grabación, tomada durante una noche cálida del verano español, muestra a la pareja en un ambiente íntimo junto a una piscina, compartiendo risas, besos y caricias bajo la luz de la luna. De fondo suena Solo por vos, una de las canciones más personales del rapero argentino.
En las imágenes, Trueno aparece sin remera y Teresa en bikini, usando una gorra tipo "Piluso", uno de los accesorios característicos del artista. La complicidad entre ambos es evidente, y el tema elegido para acompañar el momento, Trueno canta: “Sé que a veces debes pensar que no te pienso mientras planeo borrarte la inseguridad de los besos”. Para muchos fanáticos, el uso de esta canción no fue casual, sino una verdadera declaración de amor.
/Inicio Código Embebido/
Lo feliz que me hace verlos felices juntos ???? pic.twitter.com/ItqeNQtnYD— valen (@pentakilling) September 13, 2025
/Fin Código Embebido/
De las pistas en redes a la confirmación oficial
Los rumores sobre una relación entre Trueno y Teresa Prettel venían creciendo desde hace meses, alimentados por coincidencias que los seguidores más atentos no dejaron pasar por alto. Fotos en playas similares, publicaciones sincronizadas desde paisajes mediterráneos.
Durante el verano europeo, ambos compartieron viajes por distintas zonas costeras, como calas en Mallorca y otros destinos del Mediterráneo. Aunque no posaban juntos en todas las fotos, las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas.
El gesto que terminó con los rumores
La confirmación llegó, finalmente, a través de un "posteo" de Teresa. En un carrusel de imágenes que resumen sus vacaciones, incluyó una foto junto a Trueno dentro de un auto. Ambos hacen el gesto del “corazón coreano”, y la publicación está acompañada por el mensaje: “¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?”. Con esa imagen, ya no quedó lugar a especulaciones.
Un guiño desde el escenario
El vínculo se hizo aún más evidente durante un show reciente de Trueno en Sevilla. En plena improvisación, el rapero sorprendió al público con una línea: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”. La frase fue recibida con una ovación inmediata. En ese mismo tramo, Trueno incluyó referencias al público local y al contexto de la presentación, reforzando su conexión con Andalucía y, por supuesto, con Teresa.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Trueno y Teresa Prettel.
¿Qué confirmaron con un video? Su relación romántica.
¿Dónde ocurrió el video? Junto a una piscina en el verano español.
¿Cuándo se viralizó el video? Recientemente, durante el verano europeo de 2025.
¿Qué mensaje incluyó Teresa en su publicación? Preguntó si se podía alargar el verano hasta el siguiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]