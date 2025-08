Tomás Dente: “No puedo odiar a alguien con quien no tengo vínculo”

El periodista habló en profundidad en PasaMontagna por Radio Rivadavia sobre su presente profesional, su visión sobre los medios, el streaming, el contexto político y su vínculo familiar con su hermano Fernando Dente.

Tomás Dente fue entrevistado por Pablo Montagna en el programa #PasaMontagna (domingos de 13 a 15 por Radio Rivadavia AM 630), donde ofreció una charla sin medias tintas. Durante la conversación, el conductor se mostró sincero y crítico tanto con su experiencia profesional reciente como con la actualidad del país y los medios de comunicación.

Actualmente al frente de programas en Net TV y LN+, Dente se refirió a su salida del ciclo que conducía en otro canal, en dónde no le comunicaron que el programa dejaba de salir al aire. “Amaba hacer el programa, y la bronca fue con los directivos que no me avisaron. Fue una falta de respeto”, expresó.

También habló del difícil momento que atraviesa El Trece, uno de los canales históricos con mayor audiencia de la televisión argentina. “Es fundamental que haya una limpieza, una lavada de cara. Tiene que haber una resignificación urgentemente en el canal”, señaló. Y agregó: “A (Adrián) Suar le debe importar un bledo lo que piense yo, pero lo más sano es que se retire, que se transforme profesionalmente”.

El periodista también analizó la actualidad del streaming y las nuevas plataformas como Luzu o Olga, que lideran el consumo digital en jóvenes.“No me gusta el libertinaje del streaming”, aseguró. “Las personas que están en Luzu y Olga me parecen personas con poca formación”, opinó con dureza. A pesar de eso, aclaró su posición sobre la televisión tradicional. “La tele sigue siendo el medio madre”.

Por otra parte, Dente habló de su evolución en cuanto a sus opiniones y su relación con el ambiente mediático. “Estoy sacándome muchas cosas de encima. Venía de guardarme mucho. Perdí el bozal y el filtro”, dijo.

“Perdí muchos amigos en los medios. No me han traicionado, pero una facción de personas que consideraba amigos, cuando me volví más tajante con mis comentarios, se abrieron. Cuando cierta gente se te aleja, quiere decir que estás haciendo las cosas bien”, aseguró.

Finalmente, se refirió por primera vez de manera directa a su vínculo con su hermano, el actor y conductor Fernando Dente. “Decidí por motus propio dejar de hablar con mi hermano Fernando. No tengo vínculo con él y no puedo odiar a una persona con la que no tengo vínculo”, sentenció.