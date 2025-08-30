En vivo

Espectáculos

Tamara Pettinato ya tiene fecha para regresar a elnueve con un nuevo programa

La hija de Roberto tendrá una nueva oportunidad en la televisión, presentando un programa que promete ser diferente y entretenido.

30/08/2025 | 16:11Redacción Cadena 3

FOTO: Tamara Pettinato

Decime algo lindo, se estrenará el domingo 31 de agosto a las 23.30 hs., y no será un programa de política sino uno de interés general protagonizado por políticos.

La conductora buscará mostrar un lado íntimo y personal de cada invitado desde su particular estilo fresco, espontáneo y divertido.

El programa, tendrá una duración de media hora y consta de tres segmentos: una entrevista sobre temas personales, con algunas preguntas que serán elegidas al azar de un cuestionario de 14 que recibirán todos los invitados focalizando en su historia y decisiones que definan su personalidad; en el segundo, se le pedirá al invitado idear una pregunta para la IA y reflexionar junto a Tamara sobre la respuesta obtenida; por último, se indagará acerca de cómo construyó su relación con la política, cuál fue el camino que lo llevó al lugar donde está y con quienes se identifica.

En la primera edición, el invitado será Julio Zamora.

[Fuente: Noticias Argentinas]

