Subastan objetos de Whitney Houston en Atlanta por el 40 aniversario de su carrera

A 40 años del inicio de la carrera de Whitney Houston, se realizó una subasta de algunos objetos personales de la icónica cantante, el próximo 11 de agosto, en el Hotel St. Regis de Atlanta y se pudo adquirir desde prendas emblemáticas, hasta un llavero o bien el premio multiplatino por la banda sonora de The Bodyguard -el guardaespaldas-, con clásicos como “I will always love you”.

El evento fue organizado por la fundación Whitney E. Houston Legacy, además, se enlazó con la cuarta Gala Anual Legado de Amor. La entidad homónima al nombre de la artista ayudó a programas educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente dentro de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Las prendas a disposición fueron: una chaqueta temática de casino diseñada por Bob Mackie, el Jersey azul usado en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 1994, un catsuit negro con cristales de Marc Bouwer, un conjunto dorado con turbante de Marc Bouwer usado en Sudáfrica en 1994 y una campera de cuero personalizada Harley Davidson de "I'm Your Baby Tonight".

Además, se pudieron adquirir el mini vestido y abrigo de Dolce & Gabbana usados en 2009, el vestido amarillo de "Dancing With The Stars" 2009, y un traje de terciopelo verde de dos piezas de "Welcome Home Heroes" 1991.

Entre los objetos destacados se encontró la máquina tragamonedas personalizada, un regalo de la marca Harrah 's Casino, en 1991, como reconocimiento a su vínculo con el mundo del entretenimiento.

Asimismo, el joyero de imitación de cocodrilo fue otra fuente de atención ya que era parte de la colección personal de la intérprete durante los años 90’. Asimismo se subastó, el Premio multiplatino de la RIAA por la banda sonora de "The Bodyguard" -el Guardaespaldas-, que reconoció la venta de más de 6 millones de copias.

Las pujas pudieron realizarse de forma online, por vía telefónica, en la sala el día del evento o a través del envío de ofertas previas. Los valores de arranque comenzaron en 200 dólares, pero se estimó que ciertas piezas superaron ampliamente esa cifra.